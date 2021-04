Está mal lo que dijo Felix, pero el INE actuó en su caso "por consigna": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las expresiones del senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio de actuar de forma violenta contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque también condenó que, “por consigna”, el órgano electoral le niegue la candidatura al aspirante al gobierno del estado de Guerrero.

En la conferencia mañanera, López Obrador habló de nueva cuenta sobre el caso Félix Salgado Macedonio, quien advirtió que no habrá elecciones en Guerrero si el INE le niega la candidatura al gobierno estatal y apenas ayer arengó a sus simpatizantes a buscar la casa del presidente del órgano electoral Lorenzo Córdova Vianello para exhibir su nivel de vida.

“Los que crispan el ambiente electoral son los que hacen fraude, no estoy justificando (las arengas de Félix Salgado), pero por qué no se ve el asunto de manera integral, no solo una parte porque ahorita (los consejeros del INE), se rasgan las vestiduras diciendo que es violencia”, consideró el presidente y remató:

“Está mal lo que dijo Félix (Salgado), pero querer impedir por consigna el que participe un candidato ¿No es un agravio? ¿Un atentado a la democracia?”, cuestionó el tabasqueño.

La víspera, Salgado Macedonio dijo que si las autoridades electorales no lo dejan ser candidato, entonces “no habrá elecciones” en la entidad.

Hoy, el titular del Ejecutivo federal dijo que en el caso de Félix Salgado Macedonio “hay intereses creados” porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que debe ser multado por no comprobar gastos de precampaña pero garantizar su derecho a ser votado y dijo que su partido, Morena, informó que no tuvo precandidatos.

“El argumento del INE es que no comprobó 130 mil pesos. ¿No se puede imponer una sanción que no sea quitarle la candidatura? ¿Cuándo habían hecho eso? Que el pueblo sancione si (Félix Salgado) es mal candidato o mal ciudadano, que decida el pueblo de Guerrero”, expresó López Obrador.

Enseguida, exigió “no fabricar delitos” y “no utilizar pretextos” para dejar fuera de la contienda electoral a Salgado Macedonio.

“¿Si está acusado de acoso sexual, que tampoco hay un proceso penal, al no haber elementos de este caso se traslada la presunta violación a otro delito? Pues no, no se puede”, insistió el tabasqueño.

Por ello, demandó imparcialidad de los integrantes de los órganos electorales y que actúen como “auténticos jueces” y que piensen en los intereses de la democracia “no en lo que van a decir los conservadores”.

“Siempre me metro en problemas”

También, dijo que su gobierno y sus expresiones no pueden ser utilizadas como amenazas o presiones contra los consejeros del INE, aunque reiteró sus críticas a los miembros del órgano electoral.

“Pero ya hacer a un lado la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y si piensan que tratando estos temas en la mañanera me voy a meter en problemas, siempre me he metido (en problemas), cuando se trata de desenmascarar a hipócritas”, indicó.

Incluso, el presidente comparó la situación de Félix Salgado con el caso del desafuero que promovieron en su contra para dejarlo fuera de la contienda electoral de 2006.