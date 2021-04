Comparan a Lorenzo Córdova con Luis Carlos Ugalde, acusado del fraude a AMLO en 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Molesto por la decisión de cancelar el registro de la candidatura de Félix Salgado y Raúl Morón, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, comparó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, con Luis Carlos Ugalde, anterior consejero presidente del otrora IFE, a quien acusan de haber participado en el fraude a Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2006.



En entrevista con Aristegui Noticias, Gutiérrez Luna rechazó la decisión de los consejeros del INE, entre ellos Córdova, de reiterar la cancelación de las candidaturas de Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.



El representante de Morena ante el consejo del INE consideró ridículas las argumentaciones de que no presentaron en tiempo y forma los gastos de precampaña, por 19 mil pesos en el caso de Félix Salgado, y 12 mil en el caso de Morón.



Según el morenista, los consejeros no tomaron en consideración lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó y dieron vueltas en círculos con el tema de que no se presentó el informe de gastos de precampaña.



Este argumento, dijo, fue ilógico, ya que por dicha cantidad se retiraron las candidaturas, y comparó a Lorenzo Córdova con Ugalde.