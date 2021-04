Evelyn, hija de Salgado Macedonio, aclara si es el "plan B" para la candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Evelyn Salgado Pineda, hija del aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, rechazó la posibilidad de reemplazar a su padre en el actual proceso electoral.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Salgado Pineda dijo textual:

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final tope donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay Toro!”, expresó la hija del polémico senador con licencia por Morena.

La postura de Evelyn Salgado se dio luego de que en redes sociales se comenzó a manejar la posibilidad de que ella fuera considerada como candidata a la gubernatura para reemplazar a su padre, quien ayer el Instituto Nacional Electoral le negó la posibilidad de participar oficialmente en el proceso electoral.

La hija de Salgado Macedonio se ha caracterizado por ser pieza clave en la campaña del aspirante al gobierno de Guerrero y se desempeñó como presidenta del DIF municipal de Acapulco cuando su padre fue alcalde porteño de 2006 a 2008.

Evelyn Salgado Pineda está casada con Alfredo Alonso, hijo de Joaquín Alonso Piedra, un empresario porteño que fue detenido a finales de julio de 2016 por el gobierno federal y acusado de ser el operador del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, indican reportes oficiales.