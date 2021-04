Sheinbaum propone revisar resolución del TEPJF sobre Salgado y Morón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró necesario analizar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno al caso de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, exaspirantes a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, dado que ese organismo, dijo, consideró “constitucionalmente desproporcionado” quitar las candidaturas a ambos integrantes de Morena.

La mandataria local secundó los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual, subrayó, “debería ser un árbitro imparcial” en la contienda rumbo al 6 de junio próximo.

En su videoconferencia de este miércoles, como también lo ha hecho su mentor político, Sheinbaum Pardo criticó el trabajo de los medios de comunicación respecto de la polémica desatada por la anulación de la candidatura del guerrerense:

“Como pensé que era probable que me preguntaran esto, el día de ayer estuve revisando la sentencia que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y yo creo que vale la pena que se conozca, porque en los medios la parte que se resaltó es que se enviaba nuevamente al Instituto Nacional Electoral, pero creo que vale la pena mostrar lo que los magistrados del Tribunal mencionan en su resolución, y es importante porque se ha dado a conocer muy poco de esta resolución”.

Agregó que los magistrados reconocieron que hubo gastos de precampaña que no fueron inscritos y que eso implicaría una multa al partido político. Y, como iba preparada, leyó textual parte de la resolución del organismo que, aclaró, es pública:

“No obstante, se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los Artículos 229 numeral tres; 456 numeral uno, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales –según una interpretación literal– resulta –y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la resolución del Tribunal–, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”.

Siguió: “Por lo que, ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso”.

La prensa recordó a la mandataria capitalina que la sanción del retiro de la candidatura sí está basada en la legislación secundaria en materia electoral, pero ella insistió en que “no hay antecedente de ello”, y reiteró:

“Más allá de eso, yo lo único que digo para no entrar en debate personal –yo como persona, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno–, sencillamente leo lo que dice el Tribunal Electoral, y lo que dice el Tribunal es que es ‘constitucionalmente desproporcional’ la decisión del Instituto Nacional Electoral, y por eso lo regresa, y les pide que consideren que es ‘constitucionalmente desproporcional’… Eso no se dice (en la prensa), nada más se dijo que se regresó al INE”.

“INE debería ser imparcial”

Por segunda ocasión en la videoconferencia, quedó claro que la morenista llevaba el tema preparado para señalar de “falta de imparcialidad” al INE:

“Bueno, yo lo he dicho varias veces, el INE debería ser un árbitro imparcial, de hecho, pues está en la propia Constitución. La Constitución dice del INE, en el artículo 41: “el Instituto Nacional Electoral es un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores”.

--¿Hay una persecución política contra los candidatos de Morena, doctora, lo considera así? –se le preguntó.

--No, no voy a meterme en esta parte del debate. Yo creo que todos conocemos la historia del Instituto Nacional Electoral, sus buenos momentos y sus momentos en donde actuaron en contra de la democracia y no a favor de la democracia. Y ya a la ciudadanía, y particularmente del estado de Guerrero y de Michoacán, les corresponderá evaluar lo que está haciendo hoy el Instituto Nacional Electoral --respondió.

Incluso sugirió revisar si había otras denuncias sobre gastos excesivos de campaña o precampaña cometidos por aspirantes de otros partidos políticos diferentes a Morena. “Vale la pena revisar estos temas y ver, en todo caso, por qué se está tomando una decisión de este tipo y no está prevaleciendo la democracia en términos como lo establece la Constitución.

“Y por eso digo, no lo digo yo, lo dicen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Salgado “corrigió” amenaza a Córdova

A Claudia Sheinbaum también se le preguntó si su gobierno mandaría vigilancia y protección policiaca a la casa del presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras el amago que hizo Salgado Macedonio de ir a protestar ahí, aunque luego trató de matizar la amenaza.

Y de nuevo salió en defensa del autonombrado “Toro”, a diferencia de cuando se le preguntó sobre las acusaciones de violación sexual en contra del guerrerense:

“Entiendo que el mismo Félix Salgado Macedonio mencionó que se... que esa intervención que hizo no era un llamado ni mucho menos. Y si hubiera algún riesgo, pues obviamente vamos a cumplir con nuestra función como gobierno”.

Y dijo que, hasta el momento no se ha identificado que haya concentración de personas en el lugar mencionado, “y si hubiera, pues se mandaría vigilancia, obviamente para proteger, como se protege a cualquier persona, pero entiendo que, si es que hubo un llamado de este tipo, después se corrigió”.