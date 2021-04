"Todos cometemos errores", dice AMLO sobre agresión de Aureoles a manifestante

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “un error” la actitud del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien agredió a un ciudadano que se manifestaba en el poblado de Aguililla.

Además, el mandatario deslindó al Ejército de cualquier acto de autoritarismo o represión en esa zona del país asolada por la delincuencia.

“En Michoacán se está analizando para que no se use ninguna medida represiva, hago un llamado al pueblo de Aguililla para que ayudemos a la pacificación, sin el uso de la fuerza porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego”, expresó López Obrador.

En la conferencia mañanera, el presidente dio su versión sobre los hechos registrados ayer en ese poblado de la región de Tierra Caliente michoacana, donde advirtió que existen diferencias con el gobernador Silvano Aureoles porque el mandatario estatal está a favor de una salida violenta al conflicto y el gobierno federal le apuesta al dialogo para pacificar la zona.

Explicó que el gobernador Silvano Aureoles arribó al poblado en helicóptero para encabezar una reunión en un cuartel militar, pero decidió trasladarse a la plaza pública escoltado con soldados y su guardia personal, donde estaba un grupo reducido de personas realizando un mitin, lugar donde se registró la agresión contra un hombre que portaba cartulinas, quien fue encarado y empujado por el mandatario estatal.

“En el caso de Aguililla, Michoacán, actuó muy bien la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque no ha dado motivo para el enfrentamiento y la confrontación, y actúan de forma muy responsable y dialogan con la población para que se permita que lleguen los programas del bienestar y la gente lo acepta, pero hay visiones distintas, existe la opinión de que tiene que usarse la fuerza, nosotros no compartimos con ese punto de vista”, señaló el titular del Ejecutivo.

Enseguida, López Obrador siguió con su relato y dijo textual: “Lo que sucedió en Aguililla, es que después de muchas insistencias del gobierno estatal para que participara el Ejército y se utilizara la fuerza, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Sedena y llegó el gobernador (Silvano Aureoles), estaba el comandante de la zona, había oficiales pero era para llevar a cabo la reunión, se habló y volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y de que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, y la gente así lo entiende y así se ha ido avanzando”, indicó.

Luego, el presidente dijo que el gobernador Silvano Aureoles “decidió ir a la plaza” y para protegerlo lo acompañaron militares y su guardia personal donde había un grupo de personas protestando.

“Pues todos cometemos errores porque no somos perfectos”, expresó mientras se proyectaba el video de la agresión del gobernador Silvano Aureoles en contra de un hombre que se manifestaba.

“Lo tengo que decir porque el Ejército no está de acuerdo con estas acciones del gobernador Silvano, pero imagínense si no lo protegen”, expresó AMLO.

Luego, advirtió que los gobernadores no pueden decidir el actuar de las Fuerzas Armadas porque esa función depende del presidente de la República y consideró que pese a la presencia de grupos delictivos que mantienen una confrontación para asumir el control de la zona, la mayoría de los pobladores es gente honesta que aspira a vivir en paz

“Hago un llamado a la conciliación, nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con todos los gobiernos estatales, actuar de manera institucional pero el uso de las Fuerzas Armadas no depende de los gobernadores”, dijo Obrador y remató:

“De acuerdo a la Constitución esto tiene que ver con el Ejecutivo federal (el actuar del Ejército), y yo a pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares, respetar a la agente, no actuar de forma autoritaria, apostar a proteger los derechos humanos, el dialogo y los programas sociales, ese es un cambio importante. No es la imagen del ejercito represor”, sentenció.