AMLO condena el uso de niños en grupos de autodefensa "aunque sea una causa justa"

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó públicamente el uso de niños armados de la zona indígena de Guerrero en el conflicto que mantiene una guardia comunitaria con el grupo delictivo Los Ardillos por el control de las zonas de producción de amapola.

El titular del Ejecutivo federal calificó como “un error” de sus antecesores, el haber permitido el surgimiento de grupos de autodefensa para “llenar los vacíos" de autoridad que existen en la entidad suriana y afirmó que las bandas delictivas utilizan de fachada a las policías comunitarias que se han extendido en más de la mitad del territorio guerrerense.

“Aunque se tenga una causa, no se debe utilizar a los niños. Así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe utilizarse a los niños”, expresó el presidente al hablar sobre la confrontación armada que mantiene la guardia comunitaria de Ayahualtempa y el grupo criminal de Los Ardillos en Chilapa desde el año pasado.

En la conferencia mañanera, López Obrador difundió el video publicado este fin de semana en la plataforma digital del periódico El País donde se exhibe a los niños indígenas de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de Chilapa, accionar armas de bajo calibre para exigir seguridad debido a que viven sitiados por Los Ardillos desde enero de 2020.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal dijo que el video es “un boletín” realizado por un medio de comunicación que representa los intereses de empresas extranjeras en México, en referencia a El País y su relación con la compañía Iberdrola.

“Que no nos confundan, no somos iguales a los que protegía El País”, dijo el tabasqueño y descartó una salida violenta en la zona para desarmar a ambos grupos en conflicto.

“No se trata de utilizar la fuerza o caer en la trampa de la provocación, esto según mí ver y entender ya no funciona, esto podría tener efectos en el periodo neoliberal con el viejo régimen. A El País, lo invitaron para eso”, aseguró el mandatario.

Luego, se comprometió con los pueblos indígenas de Guerrero que exigen seguridad a que la Guardia Nacional se mantendrá en la zona de Chilapa en conflicto, señaló que la violencia en esa franja de la entidad lleva muchos años y recordó el crimen de Ranferi Hernández Acevedo, ejecutado y calcinado junto a su familia en octubre de 2017.

“No es un asunto fácil en esa zona (Chilapa), hay muchos asesinatos de dirigentes, asesinaron a compañeros que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos enfrentando o utilizando a los niños”, sentenció López Obrador.

“Error” la expansión de autodefensas

Dijo que "fue un error” del gobierno federal anterior, permitir la expansión de grupos de autodefensa que surgieron durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en 2011 y se afianzaron en la actual administración del gobernador Héctor Astudillo Flores donde actualmente controlan tres cuartas partes de la entidad suriana, de acuerdo con informes de las autoridades estatales.

“Hay autodefensas que están permitidas legalmente por acuerdo de las comunidades, pero después esto se fue, no en todos los casos, pero se fue distorsionando y grupos delictivos tienen al mismo tiempo autodefensas por ejemplo este caso que se da cerca de Chilapa tiene relación con grupos de autodefensa de la Costa Chica de Guerrero”, indicó el presidente.

Sobre el mismo caso de Guerrero, el mandatario afirmó que se han disminuido los índices de homicidios dolosos, pero admitió que persisten varios de autoridad y se comprometió a cubrir las zonas donde no hay policías estatales y municipales con elementos de la Guardia Nacional.

Incluso, mencionó que los tres estados que reciben más apoyos del gobierno federal son Chiapas, Guerrero y Oaxaca por los elevados índices de pobreza y marginación.

“Ahora mismo en Guerrero, estamos distribuyendo fertilizantes para la siembra de alimentos, es el único estado donde se entrega de manera gratuita el insumo agrícola”, señaló.

Por eso concluyó el tema diciendo que “ya no hay condiciones para tomar un video con niños, ya no. eso en otro tiempo”, dijo a pesar de que la situación de violencia en Chilapa lleva más de un año y las acciones institucionales no han revertido la problemática reflejada hasta estos días.

En enero de 2020, la revista Proceso publicó el reportaje Los Niños entraron en Guerra donde se explica de fondo el origen de la confrontación armada entre la guardia comunitaria de Ayahualtempa y el grupo delictivo Los Ardillos.

El 27 de enero de 2019 guardias comunitarios de La Montaña baja guerrerense mataron a una treintena de pistoleros de la banda Los Ardillos, que habían intentado tomar el poblado de Rincón de Chautla y desde esa fecha, comenzó una ola de violencia que ha dejado asesinatos, desplazados, desaparecidos, pueblos situados y niños en medio de un conflicto que sigue impune.