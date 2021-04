Detienen a dos expolicías de Ocotlán acusados de desaparición forzada

GUADALAJARA, Jal. (apro).­– La Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a dos expolicías de Ocotlán y que tres más se encuentran prófugos, tras ser acusados del delito de desaparición forzada de cuatro hombres.

El fiscal Gerardo Solís Gómez mencionó que se implementó un operativo en los municipios de Ocotlán, Jalostotitlán y la zona metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de cumplimentar cinco órdenes de aprehensión en contra de los expolicías de Ocotlán, pero solo se capturó a dos de ellos.

Los detenidos son Mario “O” y Alfonso “A”, quienes fueron imputados por el juez de control por el delito de desaparición forzada. El próximo 19 de abril se realizará la audiencia de vinculación a proceso.

No se detalló quiénes son los desaparecidos. La fiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, solo dijo que se “trata de cuatro masculinos” y que “los policías tienen participación al momento de que estas personas son privadas de la libertad, y obviamente no son puestos a disposición de ninguna autoridad porque ese es el tópico importante de este delito; más detalles, me los reservo”.