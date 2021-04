Si se comprueba agresión de elemento de la GN a su esposa no puede trabajar en el gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibe advirtió que no habrá impunidad ante una agresión cometida por un servidor público en contra de las mujeres.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre el caso de Luis Daniel, el elemento de la Guardia Nacional que fue exhibido golpeando a su esposa en plena vía pública al sur de la Ciudad de México.

“Aun cuando se pueda decir: ‘Fue en la calle, no fue en la oficina’, no. Si ya está en manos de la autoridad y se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental, su esposa o lo que sea, es una mujer, ya una autoridad así no puede seguir, un funcionario no puede seguir laborando en el gobierno”, subrayó el mandatario.