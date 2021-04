El INE reitera pérdida de candidatura para 10 aspirantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la pérdida de derecho a ser registrados como abanderados a nueve precandidatos de Morena a diputados federales y a Alfredo Ramírez Bedolla, morenista que busca la presidencia municipal de Morelia, todos por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.

El organismo electoral acató 4 sentencias de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y confirmó las sanciones en medio del enfrentamiento verbal entre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

“Aquí nos pusieron para votar en conciencia, no para votar con presiones, y los amagos, cada quien hará lo que tenga que hacer diputado, nosotros estamos haciendo lo que creo tenemos que hacer”, dijo el consejero en el debate, en el que el morenista lo acusó de parcial y de “dejar de ser árbitro para ser arbitrario”.

Córdova recordó que las sanciones por no entregar informe de ingresos y gastos de precampaña van desde la amonestación hasta la pérdida del registro como abanderado, por lo que “nadie está yendo en contra de la ley, estamos valorando que se tratan de faltas muy graves y en eso nos podemos equivocar y lo digo con mucha franqueza y quien no esté de acuerdo con la valoración que tenemos puede ir al Tribunal”.

Consideró además “se dice falsamente que el asunto es de 5 mil o 10 mil pesos, no, eso es lo que la autoridad electoral detectó sin haber hecho una revisión de los gastos de cada una de estas personas”, pero lo que se sanciona, explicó, es la no entrega de informes, independientemente de los montos erogados y no reportados.

“La fiscalización se impidió, nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se gastó y mucho menos de dónde vinieron los recursos, es algo gravísimo” por lo que las sanciones también son fuertes.

“Se dice que hay un estado de ánimo adverso contra algunas fuerzas políticas, perdón el INE solo está cumpliendo lo que dice la ley… Por lo tanto, esto no es ni arbitrario ni discrecional, puede no estarse de acuerdo, ahí está el área del Tribunal”.

Gutiérrez advirtió que señalar, como lo hizo Córdova, que 6 mil 500 precandidatos sí informaron sus gastos y si cumplieron, es tendencioso.

“Está generando un comentario tendencioso y cuando eso sucede, usted consejero Córdova deja de ser árbitro para ser arbitrario y cuando se vuelve arbitrario el árbitro, pues entendemos que quiere jugar y si quiere jugar, debería de pasar a otra situación en este juego democrático en el proceso electoral 2021”, sostuvo el morenista.

“Cuando el árbitro usa esos tonos y esos calificativos que usted ha usado frecuentemente, nos damos cuenta que sí está inmerso en el debate. Ese debate que usted, en su discurso y en su dicho, dice evadir y no estar, lo da aquí en el Consejo y lo da en los medios, lo da usando en cuentas institucionales”.

Los consejeros ratificaron las sanciones de pérdida de registro a abanderados morenistas y otros independientes, y sólo se salvó Leticia Calderón Ramírez, quien busca ser diputada federal de Redes Sociales Progresistas, pues se estimó que el contenido de pintas en bardas no es propaganda de precampaña porque no se acreditaron los elementos de finalidad y territorialidad.

Debido a las sanciones, el INE dio 48 horas a Morena para que sustituya a sus precandidatos a diputados federales a quienes les quitó el registro: Araceli García Muro y Rosa Evelia Villarruel que competirían por Colima, Victorino Apodaca García que iba por Hidalgo, María Magdalena Ruperto, Carlos Antonio Martínez, Missael Guerrero Martínez y Guillermo Vergara Martínez, todos aspirantes a una diputación federal por distritos en el estado de México.

También deberá sustituirse a Humberto Soberano Ramírez e Iván Arturo Pérez que se registraron como candidatos a diputados federales por Michoacán. Este último también es aspirante de Morena y PT a la alcaldía de Morelia, postulación para la que no perdió derechos.