Estas son las 10 entidades en las que están repuntando los casos de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que tras 11 semanas a la baja en todo el país, los casos de covid-19 volvieron a repuntar en 10 entidades: Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y Nayarit.

"Cuando nos referimos hace unas semanas, antes de la semana mayor, de la Semana Santa, al riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación en la que después de 11 semanas en que la epidemia bajó, bajó, bajó, fue con menos casos, menos hospitalizaciones, menos personas enfermas, hoy vemos en estas 10 entidades federativas ha cambiado la situación.

"Todavía no es muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente, en vez de reducirse, está aumentando y esa es la advertencia que queremos hacer", dijo López-Gatell en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia.

Al detallar la situación en cada uno de esos estados, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, reiteró el llamado a redoblar esfuerzos.

"No vamos a cansar de decirlo, redoblar esfuerzos y hasta este momento y desde que inició el año pudimos tener un control en cada una de esas entidades y obviamente las otras 22 que todavía mantienen un control y un descenso y pudimos disminuir la transmisión y, por lo tanto, las personas enfermas, lo podemos seguir haciendo.

"Vamos a pensar que el aumento de la movilidad que hubo en Semana Santa generó, sí, un incremento en la transmisión, pero éste todavía puede controlarse en la medida que si mantenemos la sana distancia, usamos el cubrebocas de manera adecuada, sobre todo cuando la sana distancia no se puede poner en práctica, nos lavamos las manos frecuentemente o le estamos aplicando el alcohol gel, entonces podemos cortar cadenas de transmisión y podemos revertir tendencias que en este momento pudieran estar ya siendo de incremento".

Llamamos a las y los habitantes de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala a implementar medidas sanitarias para revertir la tendencia ascendente de las curvas epidémicas de sus estados. pic.twitter.com/PAubL9aVqo — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 20, 2021

Vacunación para maestros

Asimismo, López-Gatell informó que mañana arrancará la vacunación para personal educativo, y se incluirá a los maestros que trabajen en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento de validez oficial, incluidas las autónomas.

“Pongámoslo al revés. Aquellos centros escolares que debiendo tener reconocimiento oficial, carezcan de él, en su mayoría es porque no han terminado el trámite correspondiente. Hay algunas pequeñas escuelas que llevan años en el proceso de terminar su trámite de registro, no por culpa de la SEP sino porque no cumplen con los requisitos. Esas quedarán excluidas”, indicó.

Sobre las medidas sanitarias en época electoral, dijo que tienen dos esquemas de entendimiento y colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE). El primero se ensayó con éxito en 2020 con las elecciones en Hidalgo y Coahuila.

“El propio INE, por decisión de su Consejo General, estableció una ruta de trabajo y se vinculó con personas expertas en salud pública, exfuncionarias y exfuncionarios de la Secretaría de Salud, y establecieron unos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para las elecciones del año pasado.”

En ese entonces, el consejero presidente Lorenzo Córdova buscó a los funcionarios de la Secretaría de Salud y les dieron la oportunidad de revisar sus lineamientos para ver si eran armónicos con los desarrollados por el sector salud, y verificaron que estaban bien hechos, estaban completos y se ajustaron. En ese momento se logró cuidar a la población en las elecciones antes citadas, apuntó.

“Con base en esa experiencia, ahorita estamos previendo que ocurra exactamente lo mismo. Va a ser más complejo porque es todo el país y territorialmente requiere mayor capacidad de vigilancia y atención para que en todos los lugares se respeten los protocolos de seguridad sanitaria”.

La vacuna contra el sarampión

López Gatell también anunció que de manera indiscriminada se aplicarán 8.6 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola en niños de uno a nueve años, de manera paralela a la vacunación contra covid-19.

“Arriba del 95% de la población debe tener inmunidad contra el sarampión. En la actualidad la probabilidad de tenerla por haberla padecido es sumamente baja. La protección viene de la vacuna, porque de lo contrario puede resurgir, y tal fue la situación en 2020, cuando tuvimos transmisión amplia de sarampión”.

En 2019 se tuvieron 20 casos de sarampión. En 2020 se presentaron casi 200 en varias cadenas de transmisión y esto revela que se ha deteriorado la capacidad de inmunidad de 2015 en adelante, porque hasta 2018 no se cumplieron las metas de vacunación contra el sarampión, sostuvo el funcionario federal.

Se necesita, dijo, hacer un esfuerzo adicional para recuperar la cobertura de vacunación y protección contra el sarampión, y eso harán con niños de uno a cuatro años con la vacuna sarampión-rubéola-parotiditis, y se hará una recuperación de coberturas vacunales hasta los nueve años.

La vacunación inició este lunes y se extenderá hasta el 25 de junio próximo.