Trece municipios han decidido no vacunarse contra el covid-19, informa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existen 13 municipios en el país donde la población decidió por acuerdo de una asamblea no permitir la aplicación de la vacuna contra el covid-19.

En un principio eran 14 pero, en estos días, funcionarios de su gobierno lograron un acuerdo con autoridades y ciudadanos de San Juan Chamula, Chiapas, para vacunar a los adultos mayores de este lugar indígena del sureste mexicano, explicó el mandatario.

En la conferencia mañanera, López Obrador dijo que su gobierno seguirá dialogando con el resto de las poblaciones donde aún no permite que se implemente la campaña nacional de vacunación para inmunizar a la sociedad contra el coronavirus.

Por ello, anunció que mañana se vacunará frente a las cámaras con el propósito de enviar un mensaje a la población.

“Mañana me vacuno, nosotros hemos dicho que somos libres y respetamos la decisión de todos. No es obligatorio, pero es importante que nos protejamos y que se sepa que no hay riesgos, que las reacciones son normales”, expresó.

El mandatario consideró necesario convencer a los adultos mayores que se negaron a aceptar la primera dosis de la vacuna para inmunizarlos contra el covid-19 y dijo que espera que, en la segunda jornada, quienes se resistieron, acepten el biológico para evitar más contagios y muertes por la pandemia.

“Yo me vacuno para dar a conocer que no pasa nada y que sí es importante la vacuna, que sí protege y por eso es que cambié de parecer”, finalizó.