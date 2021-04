Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos: AMLO sobre candidatura de Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Félix Salgado Macedonio al reiterar que el pueblo de Guerrero es el que tiene que decidir sobre la candidatura del polémico político, acusado de violación sexual, y se manifestó en contra de la fabricación de delitos.

“Ya he hablado bastante sobre eso, ya está en manos del Tribunal, ya he expresado que es un asunto que se politizó. Hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador, entonces eso es lo que ha generado toda esta situación, básicamente”, expresó.

En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente fue cuestionado por enésima ocasión sobre el caso de Félix Salgado, actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y criticó a “las élites y grupos de intereses creados”.

“Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos, porque yo padecí la fabricación de un delito para hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en la boleta en las elecciones de 2006. Y se pusieron de acuerdo, arriba, el presidente (de la República) con el presidente de la Corte. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?”, reiteró López Obrador.

Y manifestó que, si existen pruebas en contra Salgado Macedonio, eso debe denunciarse ante las autoridades ministeriales, que no han actuado en contra del excandidato morenista, apuntó, en referencia a la denuncia por violación sexual radicada en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guerrero.

“Pero que no haya linchamientos públicos”, insistió el mandatario, con el argumento de que esta práctica “no le conviene a nadie”.

Por ello, abundó, es necesario que el pueblo de Guerrero dicte sobre la candidatura de Félix Salgado y no “las élites o grupos de intereses creados”.