Ricardo Anaya intenta reírse de sí mismo... y desata más burlas en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya se quiso mofar de sí mismo por los memes que se crearon a partir de la comparación que hizo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el “compadre que gasta dinero en caguamas”, y terminó generando más burlas en redes sociales.

“Miren lo que me encontré”, escribió en su cuenta de Twitter, junto con emojis de risa y la fotografía de la fachada de una tienda con hay una pancarta donde se ve él recargado sobre una botella de cerveza, con la promoción de tres por 100 pesos y la leyenda: “Aunque no hayas pagado el gas, la luz y el agua, tu vente por tu caguama.”

De inmediato, los usuarios comenzaron a comentarle que se ríen de él, no con él o mofándose de que se burle de sí mismo.

“@RicardoAnayaC burlándose de #RicardoAnaya.”

“Lo que no entiende Ricardo Anaya es que se están burlando de él, no con él.”

“De los creadores de ‘Ricardo Anaya ya está aprendiendo’, llega ahora ‘Soy Ricardo Anaya y utilizaré sus memes para neutralizar que se ríen de mí y no conmigo.”

Hubo quienes sí le celebraron su capacidad de reírse de sí mismo.

¿Por qué se burlan de Anaya?

El 26 de enero pasado, Anaya publicó en sus redes sociales: “Hola. Ya inicié mi recorrido por 1000 municipios de México. Mi objetivo es escuchar. Escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente. Se trata de escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos”, publicó el 26 de enero, junto con un video.

En la grabación denominada “Gira Semana 1”, Anaya va manejando, otro grabando y lo acompañan dos campesinos. Uno le dice al otro: “¿Ahora dónde tienes tus costales?” y le responde: “Este, acá, abajo”, entonces Anaya le preguntó: “Pero ¿aquí qué?” y le dice un señor: “Derecho, abajo es besana”, a lo que inquirió: “¿Seguro? Yo veo un hoyo” y el señor contestó: “No, pero sí pasa”.

Desde entonces comenzaron a crearle memes y hacer burlas porque pareciera que desconoce la situación del país, de acuerdo con las críticas. Pero dónde se mofaron más fue el 19 de marzo pasado, cuando comparó al presidente López Obrador con el señor que en lugar de pagar la luz, compra caguamas.

El video de 5:44 minutos fue difundido el 1 de marzo en su canal de Youtube, pero fue dieciocho días después que se volvió viral un fragmento junto con el hashtag #ConLasCaguamasNo.

Fue tendencia por “criminalizar” el consumo de caguamas y las frases usadas en su video fueron motivo para recomendarle que enseñara como administrar el dinero.

En esa grabación, Anaya explicó que cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones 996 mil 517.6 pesos. Criticó que López Obrador dijera que tiene otros datos y que, enviara una carta a la Cámara de Diputados asegurando que “solo tiró a la basura 110 mil millones” y comentó:

“Esto es un poco como el compadre que gana mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”.

Las reacciones de los usuarios fueron muy originales.

Los usuarios de redes sociales recortaron el fragmento de su frase y le reclamaron: #ConLasCaguamasNo.

“Querido @RicardoAnayaC todo iba bien hasta que te metiste con las caguamas, corté el video y me fui al OXXO por una bien fría, eso no se hace…”

“Tengo miedo de salir de un expendio con mis caguamas y que el Chicken Little vaya entrando, diciendo a la cámara: ‘Así es como la gente humilde se gasta su salario’” #ConLasCaguamasNo”.

“Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero. #ConLasCaguamasNo”.

Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero. uD83EuDD7AuD83EuDD27#ConLasCaguamasNo uD83EuDD23



Hasta lanzaron una encuesta sobre quién merece más amor y respeto, si la caguama o Anaya.

¿Quién merece más amor y respeto ?



uD83DuDC99Like: Caguama uD83CuDF7B



Una usuaria hasta involucró al expresidente Felipe Calderón, al señalar que haría una campaña anti caguamas porque solo aumentan la pobreza y la miseria en el país. “¿Cómo ves Felipe?” y compartió un collage de imágenes de sorpresa junto a Anaya.

Anaya, militante del Partido Acción Nacional (PAN) viaja por mil de los 2 mil 446 municipios del país para convivir con la gente, con miras a postularse, por segunda vez, a la presidencia de la República en 2024.