Damián Alcázar denuncia reparto de despensas en Edomex y se va contra el "PRIAN"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor mexicano Damián Alcázar denunció en su cuenta de Twitter la entrega de despensas en el Estado de México, de parte del gobernador Alfredo del Mazo.

“Con el permiso del INE se entregan despensas en el Estado de México de parte de Alfredo del Mazo. Por medio de líderes priistas y sus ‘gestoras sociales’ reparten dádivas a diestra y siniestra, el salario rosa vuelve a ser una promesa. La única condición es votar por el PRIAN”, escribió.

Con permiso del @INEMexico se entregan despensas en el Estado de México de parte de Alfredo del Mazo. Por medio de líderes Priístas y sus "gestoras sociales" reparten dádivas a diestra y siniestra, el #SalarioRosa vuele a ser una promesa. La única condición es votar por el PRIAN. pic.twitter.com/VWwrdItJLC — Damián Alcázar (@DamianAIcazar) April 20, 2021

El galardonado artista, que ha manifestado abiertamente su apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicó dos fotografías en las que se observan pilas de cajas de cartón encimadas y una fila de personas fuera de un local.

“Que ironía: El PRIAN se volvió más transparente que nunca. Al no funcionar su campaña de odio, hoy le apuestan todo al INE y las despensas. No tienen proyecto, no tienen propuestas, se vuelve burda su estrategia. Solo nos queda cuidar bien las casillas y defender al pueblo”, agregó una hora más tarde.

El Estado de México elegirá el próximo 6 de junio 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas, y 966 regidurías.

El 17 de febrero, el propio Alcázar y Epigmenio Ibarra fueron invitados por el presidente López Obrador a desayunar a Palacio Nacional, encuentro que quedó enmarcado en una fotografía compartida por el mandatario.