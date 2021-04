Mi derecho de manifestación está por encima de cualquier reglamento: AMLO al INE por mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su derecho a la libertad de expresión por lo que anticipó que seguirá informando a la población de sus acciones, del partido conservador y de todo aquello que ayude a la transformación del país.

De esa manera respondió a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de forzarlo a bajar de las redes sociales el contenido de su conferencia de prensa el pasado viernes 16 en la que habló de los apoyos otorgados a algunas entidades del país, a pesar de la veda electoral.

Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos: AMLO sobre candidatura de Salgado

El INE ordena a AMLO retirar mañanera y no difundir programas sociales

Consultado sobre la posibilidad de que se repita la misma sanción, de bajar otra conferencia mañanera de las redes sociales, el mandatario apeló a que el INE no saque “afanes dictatoriales” y defendió su derecho de manifestación que, dijo, está por encima de cualquier reglamento.

“Es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. Si no imagínense, sería un golpe de Estado técnico.

“Ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor vamos al debate, son muchos, no hay equidad. ¿Cuántos periódicos o articulistas, toman en cuanta nuestros argumentos, muy poquitos, la inmensa mayoría en contra”.

En la conferencia mañanera, el mandatario advirtió que seguirá hablando sobre asuntos relacionados con “la democracia; la participación ciudadana; sobre elecciones limpias y libres; de que no haya fraude electoral y que no se utilicen recursos públicos para beneficiar a alguien”.

A pregunta expresa realizada esta mañana en palacio Nacional, López Obrador respondió:

“Hay que cuidarnos y ayúdenme ustedes, no me pregunten temas comprometedores, si ustedes me preguntan tengo que contestar”, indicó.