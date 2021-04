Morena se llenó de "impresentables" en Hidalgo: excandidato a la alcaldía de Pachuca

PACHUCA, Hgo. (apro).- Pablo Vargas González, excontendiente a la alcaldía de Pachuca y fundador de Morena, aseguró que candidatos de ese partido en la entidad son parte de “la mafia del poder”, por lo que pidió no votar por ellos.

Además, acusó al Consejo Estatal y al líder nacional de Morena, Mario Delgado, de generar división y la posible caída de ese instituto político en Hidalgo, a un año de la elección a gobernador.

El también doctor en Ciencias Sociales se refirió en particular a los candidatos salidos de las viejas estructuras del sistema, como los del grupo La Sosa Nostra que lidera el expriista Gerardo Sosa Castelán, en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano por su probable responsabilidad en un esquema de sustracción de recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante el cual dispersó 58.2 millones de pesos a través de empresas fachada, creadas a través de prestanombres.

“Yo muy claramente tengo la visión de 2018, en que votamos 4x4 en el proceso electoral pasado, sin ver realmente a quiénes estábamos promoviendo. Realmente aquí en Hidalgo se hizo un acuerdo bastante leonino en contra de la militancia y los principios de Morena”, subrayó Vargas González.

“Fue sorprendente que la dirección de Morena haya hecho un acuerdo tan desventajoso con el grupo de Gerardo Sosa Castelán para que se llevaran 11 candidaturas de carácter local para el Congreso y por lo menos tres diputaciones federales. En cualquier lugar es desproporcionado. Es haberles dado la charola de plata para el festín”, aseguró el excandidato, quien sostuvo que esos perfiles no son gratos para las bases del partido, y han ido en contra de la propia agenda de la Cuarta Transformación al bloquear iniciativas como la despenalización del aborto.

Con Sosa Castelán en prisión, pero líder vigente en el control político de la UAEH, Morena otorgó las candidaturas para la reelección de los diputados Lidia García Anaya –por el distrito de Pachuca, a nivel federal– y José Antonio Hernández Vera –por el distrito de Tulancingo, en lo local–.

Gerardo Sosa, abundó, ha copado Morena en Hidalgo al incidir en la dirigencia estatal y la delegación del Bienestar, cuyo titular es Abraham Mendoza Zenteno, sin espacio para las bases.

Además, por el Partido del Trabajo (PT), en el que se involucraron también cuando los fundadores de Morena presionaron para la desvinculación con el Grupo Universidad o Sosa Nostra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les congeló cuentas por presunto lavado de dinero, tienen como candidatos a legisladores locales a Jesús Osiris Leines Medécigo, director de Educación Media de la UAEH, por el distrito de Villas del Álamo, y a María de la Luz Rubio González, diputada suplente de Lidia García y directora de Becas de la universidad, por el distrito de Pachuca.

Aunado a ello, Miguel Gerardo Sosa Martínez, sobrino del exrector de la UAEH, ocupa la tercera posición de la lista plurinominal por la quinta circunscripción, mientras que por el Partido Verde fue postulada Elvia Yanet Sierra Vite, directora de Promoción Cultural de la casa de estudios.

Vargas González consideró que repetir el voto masivo a Morena no es viable en este momento, porque favorecería a un grupo de intereses creados, como los que critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, cuestionó que un partido de izquierda pida marcar la boleta sin distingo, sin un proceso de crítica y valoración a los perfiles, con el argumento de que el jefe de Estado requiere el apoyo de las Cámaras.

“El 2018 queda atrás como un mal ejemplo que no se puede repetir ahora. En segundo lugar, no está en la boleta ahora López Obrador, por lo que los efectos del voto serán diferentes; en tercer lugar, es lamentable que no se haya consultado a las bases para la repartición de candidaturas y, cuarto, hay gente infumable, impresentable, tanto en otros estados como en éste”, sostuvo el académico en entrevista con Proceso.

De igual manera, refirió que tras el bloqueo de cuentas de la UIF a la Universidad Autónoma, Gerardo Sosa, entonces presidente del Patronato –organismo encargado del manejo financiero–, así como el rector Adolfo Pontigo Loyola y el exrector Humberto Veras Godoy, entre otros miembros de este grupo político, intentaron obstruir una reforma, a través de la diputada federal Lidia Anaya, para inhabilitar cuentas asociadas a la delincuencia organizada.

Por situaciones como ésta previó que, aunque hace tres años el efecto AMLO dio un voto triunfador a su partido, hoy el voto masivo por Morena no será como esperan. En esto incide la elección de candidatos con cuestionamientos en diferentes puntos del país, apuntó.

En este sentido, también cuestionó la postulación de Francisco Xavier Berganza en la primera posición plurinominal –un pase directo al Congreso– de la lista estatal de Morena, aunque esa candidatura correspondía a una persona con discapacidad, motivo por el cual no fue aprobada por el Instituto Estatal Electoral (IEEH).

“Es un chapulín de primera, pasa de un partido a otro. En 2006 fue senador gracias a López Obrador y después fue candidato del PAN. Nada más lucha por el puesto, por la posición. No conviene a la izquierda. Queda claro quiénes son estas personas que usan la mentira para llegar a los puestos”, añadió.

Vargas González quedó en segundo lugar en la elección de 2020 para la presidencia de Pachuca, en un proceso en el que acusó poco apoyo por parte de su partido, la obstrucción de exaspirantes a la candidatura, como Francisco Xavier y Canek Vázquez Góngora –exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones cuando el sonorense fue dirigente nacional priista– y del Grupo Universidad que, aseguró, operó en su contra y a favor del PRI, que hoy gobierna mediante el empresario Sergio Baños.

“Hubo muy poco apoyo. No llegaron los recursos, sobre todo en término de dinero. Para una ciudad como Pachuca, de cien mil votantes, se mandaron 100 playeras y 50 gorras. No hubo apoyo de prensa ni de medios. La dirección estatal en ese entonces era muy débil. Dicen los compañeros que se dedicaron al negocio”, sostuvo.

Y Morena tampoco se pronunció ante “la caída del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares)”, que fue sustituido por otro mecanismo para el conteo de votos la madrugada previa a la votación, finalizó.