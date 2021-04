No tengo intención de participar en política, ni hoy ni nunca: Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego aseveró este martes que no tiene “ninguna intención de participar en política, ni hoy ni nunca”, pues planteó que “no tengo necesidad ni tiempo, yo me dedico a crear empleos y dinero”.

Desde finales del año pasado, el dueño de Grupo Salinas tiene una presencia intensa en su perfil de Twitter, que utiliza para protagonizar polémicas con diversas personalidades cada semana, exhibir su vida de lujos, regalar motocicletas y dinero a clientes de sus empresas, indignar con frases provocativas o presumir sus aportaciones a la causa animal.

Esta actividad desatada –sumada a una fuerte presencia en sus canales de TV Azteca y en El Universal- generó especulaciones sobre un eventual proyecto político del magnate, bajo el modelo del expresidente estadunidense Donald Trump.

De hecho, a través de su misma cuenta de Twitter, el magnate refrendó –con todo y mayúsculas-- que “NO tengo NINGUNA INTENCIÓN EN PARTICIPAR EN POLÍTICA, ni hoy, ni nunca”, y abundó: “No dejen que un idiota que se siente adivino, suponga estupideces para vender notas, no tengo necesidad ni tiempo, yo me dedico a crear empleos y dinero”.

El hombre, cuyas empresas están litigando para no pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una serie de créditos fiscales por 32 mil millones de pesos que arrastran desde la década pasada, agregó a su mensaje un video suyo, en el cual afirmó:

“Lo que pasa es que hay una bola de gentes ahí, mentirosas, que inventan cosas de que yo pienso, que yo digo, y que yo hago. Y no es cierto: o sea, lo que yo digo lo pueden ver en la tele; me publico en mis redes, me publico en mi blog. No tiene que venir interpretado por algún escritor, seudoanalista político; entonces en lugar de hablar de que tengo aspiraciones presidenciales, mejor vamos a hablar de lo que a mí sí me interesa”.