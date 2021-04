Si Zaldívar no encabeza reforma judicial las leyes aprobadas van a quedar como letra muerta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar de nueva cuenta su apoyo para la ampliación de dos años del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Incluso, el mandatario rechazó que el caso de la Corte sea un “ensayo” para reelegirse y afirmó que en septiembre de 2024 se va a jubilar y alejar de las actividades políticas.

“Ya escuché eso de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que es un ensayo general a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, los que han acariciado siempre ese propósito de reelegirse, no, yo termino mi mandato que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos porque voy a terminar a finales de septiembre, pero sí así lo decide la naturaleza, el creador me voy a Palenque, Chiapas”, expresó el mandatario.