En respuesta a Salinas Pliego, Lilly Téllez publica tuit discriminatorio contra Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Lilly Téllez del PAN encendió las redes sociales por un comentario discriminatorio en contra de una de sus compañeras de la Cámara Alta, la senadora con licencia Citlalli Hernández.

En respuesta a un comentario discriminatorio de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, la legisladora le faltó al respeto a la secretaría general de Morena con un comentario sobre su físico.

“Bueno mis estimados… los dejo para ir a descansar. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar”, escribió el dueño de TV Azteca.

La exconductora de esa cadena de televisión respondió con una imagen de Citlalli Hernández y de ella con el mensaje: “Ambas somos senadoras y cenadoras… con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas”.

El comentario de Lilly Téllez fue reprobado por usuarias y usuarios de Twitter, quienes acusaron que sus expresiones son discriminatorias y le recordaron que podrían constituir un delito de violencia política de género que prohíbe la discriminación de las mujeres en política.

Ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas pic.twitter.com/1No7LxEKEE — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2021

"Qué vergüenza das, al hablar del físico de una mujer realmente comprometida con el pueblo de México", le respondió la diputada Lizeth Guerrera Méndez.

Otros usuarios también criticaron a la panista.

A mí sí me daría pena sentirme representado por Lilly Téllez. — Pablo Rendón (@pagusrendon) April 21, 2021

Lilly Téllez no es más que una miserable en todo el amplio sentido de la palabra. https://t.co/mSR4FBU98D — Gracia Alzaga #SeráLeyuD83DuDC9A (@graciaalzaga) April 21, 2021

Podemos quejarnos mucho de Lilly Téllez y sus agresiones raciclasistas y gordofóbicas pero me temo que no nos habla a nosotrxs, le habla a su base panista que asiente sus dichos, refuerza prejuicios y hasta la considera valiente por agredir de esa forma. — Karla Motte (@karlamotte) April 21, 2021

La bajeza que demuestra Lilly Téllez en un solo tuit. https://t.co/EXs1NMyzeE — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) April 22, 2021

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

En el terreno de la violencia psicológica, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) se trata de insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas.

Esas acciones u omisiones pueden ser generadas por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos, medios de comunicación o particulares.

En septiembre de 2020, Rodrigo Perezalonso, exdiputado del PVEM, fue separado de su cargo como profesor en la Universidad Iberoamericana (Ibero) por considerar que cometió violencia de género en contra de Citlalli Hernández por realizar comentarios discriminatorios sobre ella.