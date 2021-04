Jesús Seade habría hecho 11 viajes personales a Hong Kong con cargo al erario

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El exfuncionario Jesús Seade Kuri, que el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá como nuevo embajador de México en China, enfrenta una nueva denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por una serie de viajes personales que realizó a Hong Kong con recursos públicos, según reportó el portal SinEmbargo.

De acuerdo con la denuncia, la Cancillería habría pagado seis viajes de Seade a Hong Kong, donde residen su esposa y su familia, bajo el pretexto de apoyar su fracasada campaña para presidir la Organización Mundial del Comercio (OMC); estos se suman a otros seis viajes a la metrópoli china que la Cancillería también pagó, por lo que Seade pasó en total 119 días en Hong Kong mientras cobraba en México como subsecretario para América del Norte.

El pasado 15 de abril meses, López Obrador anunció el próximo nombramiento de Seade –quien al frente de la Subsecretaría para América del Norte negoció el nuevo Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (TMEC)-- como embajador de México en China, donde sustituirá al embajador José Luis Bernal Rodríguez, integrante del Servicio Exterior Mexicano desde 1980.

Sin embargo, Seade llegaría a Pekín con dos denuncias por los viajes personales supuestamente pagados por el erario. Meses después que la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Seade por una denuncia anterior –determinó que “no se encontraron elementos suficientes que demostraran, de forma probable, la comisión de alguna conducta de la que se advierta responsabilidad administrativa”, una persona de la Cancillería interpuso una segunda denuncia ante el OIC, con decenas de documentos.

La denuncia revelada hoy por SinEmbargo –que también recibió Proceso-- está dirigida contra Seade, pero también contra José Antonio Domínguez Carballo –titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SRE y exabogado del canciller Marcelo Ebrard Casaubón-- y contra los dos integrantes del OIC, Octavio Díaz García de León y Patricia Vivaldo Pérez, a quienes se acusó de “simular” la investigación previa contra Seade.

Con todo y 48 nuevos documentos, la persona denunciante sostuvo que la SRE asignó alrededor de 60 mil euros para cubrir viajes personales de Seade a Hong Kong, “bajo fachada de realizar su gira por la candidatura a la OMC, viajes que fueron realizados ilegalmente sin que medie ninguna comisión oficial”, y a través de “una compleja estrategia de triangulación de recursos públicos”.

En la denuncia, se exhibe por ejemplo un oficio de Domínguez Carballo, en el cual aprobó la transferencia de 60 millones de euros a la Misión de México en Ginebra para cubrir los gastos de Seade, en “un esquema similar a lo acontecido con la organización Juntos Podemos”, de la excandidata presidencial por el PAN, Josefina Vázquez Mota.

Dicha asignación resultó “ilegal”, según la persona denunciante, pues “se trató de recursos destinados no a un particular, sino a un servidor público empleado por la Cancillería, por lo que resulta ilegal asignarle más recursos que los que corresponden a su cargo, en el entendido de que los viajes por la candidatura de la OMC no fueron realizados como comisiones oficiales de un funcionario, sino como viajes de un particular, en una extraña e inaudita violación de la normatividad”.

El denunciante afirmó que estos recursos sirvieron para gastar 19 mil dólares en seis vuelos de avión desde y hacia Hong Kong por “motivos estrictamente personales”, que resultaron en una estancia de 46 días en la metrópoli china y 76 días fuera de México –y por ende de la Cancillería--, durante los cuales Seade siguió cobrando como subsecretario, como consta en fichas de pago anexadas a la denuncia.

El denunciante también agregó un oficio en el que la Subsecretaría para América del Norte justificó la ausencia de Seade bajo el pretexto de la contingencia por covid-19.

Estos seis nuevos vuelos se suman a otros seis viajes que Seade realizó a Hong Kong entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, también pagados por la Cancillería, con los cuales permaneció 63 días en la metrópoli bajo el pretexto de tener “comisiones oficiales” extrañas.

Así, el denunciante recalcó que, del 5 al 25 de marzo de 2020, Seade estuvo en Hong Kong sin registrar una sola actividad en nombre de la Cancillería; aprovechó su estadía ahí para tomar dos semanas de vacaciones, y cuando éstas concluyeron solicitó una nueva “comisión” para permanecer en Hong Kong otros cinco días, del 13 al 18 de abril. En otras palabras: en esa ocasión, su estancia se alargó 46 días.

“Se ruega por consiguiente a esa autoridad investigadora proceder a investigar estos hechos y en aplicación de las normas indicadas, proceder en contra de los servidores públicos mencionados por sus demostrados actos de corrupción”, sostiene la denuncia.