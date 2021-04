Piden auxilio para sofocar incendio en Santo Domingo Teojomulco, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Mujeres de Santo Domingo Teojomulco hicieron un llamado de auxilio a las autoridades para sofocar el incendio que inició ayer en esa comunidad de la Sierra Sur, en el paraje El Molido, y que ha consumido alrededor de cinco mil hectáreas de zona boscosa.

En entrevista telefónica, Melisa Román López manifestó que desde que se inició el incendio, a cinco kilómetros del centro de la población, se trasladaron unos 400 comuneros para sofocarlo, sin embargo, el fuego sigue avanzando a la parte alta en los límites con Santiago Xochixtepec, perteneciente a Santiago Textitlán, debido a que anoche hizo mucho viento y no ha llovido.

Es por ello que solicitaron que los gobiernos federal y estatal envíen ayuda aérea para sofocar el fuego, porque mandaron tres brigadas con 12 elementos y son insuficientes para atender cinco mil hectáreas.

“Es doloroso lo que está pasando. No sabemos el origen del incendio, ahora la preocupación es cómo lo vamos a sofocar. Los hombres llevan más de 24 horas arriesgando su vida, las abuelitas están cocinando para llevar provisiones y las mujeres jóvenes se alistaron para ir al relevo de los hombres”, señalaron en un video difundido por la comunidad.

En otro video que circula en Facebook hacen un reclamo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa: “El pueblo de Santo Domingo Teojomulco, municipio 516, está pidiendo el apoyo de manera urgente a la Conafor, vía aérea, ya que muchos bosques se nos están quemando. Estamos solicitando el apoyo, andan sofocando el incendio hombres y mujeres y que llegue a las autoridades correspondientes, al presidente, porque hasta el momento no nos ha hecho caso el gobernador”.

Y en uno más, mujeres de la tercera edad con herramientas de combate de incendios manifestaron: “Yo voy ayudar a los hombres a apagar el incendio porque los pobres hombres no han dormido toda la noche, ahí están en chinga, por eso ahí vamos nosotras las mujeres. Ayuda del gobierno no lo tenemos, nunca lo tenemos, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa, nos ayudan o no nos van ayudar? Queremos ayuda del gobierno vía aérea. Ya están cansados, ahora las mujeres nos organizamos para ir en su apoyo”.

En tanto, en la capital de Oaxaca se inició la recolección de vivieres en apoyo de la comunidad de Santo Domingo Teojomulco.

La Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo) informó que hasta el 20 de abril han contabilizado 134 incendios forestales en la entidad, de los cuales, al corte ayer a las 10 horas, cinco se encuentran activos y 129 han sido liquidados.

El incendio que se registró durante seis días en Magdalena Jaltepec ha sido liquidado al 100%, gracias a los esfuerzos de las brigadas de esa dependencia, de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Comuneros.

De los incendios que siguen activos, uno se encuentra en la región Costa, en el distrito de Juquila, municipio de Santa Catarina Juquila, en el predio Límites con Santiago Yaitepec.

El segundo en la Región Sierra Sur, en el distrito de Putla, en el municipio de Santa Cruz Itundujia, en los predios “Zaragoza” y “La Victoria”.

El tercero en el Istmo, en el distrito de Juchitán, en el municipio de San Miguel Chimalapa del predio “La Correada”, y el cuarto en la Mixteca, en el distrito de Nochixtlán, en el municipio de Santa Cruz Mitlatongo.

El quinto incendio activo también se ubica en esta región, en el distrito de Tlaxiaco, en el municipio de Santa María Tataltepec, en el predio “Límites con Santiago Tilantongo”.