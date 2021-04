Sheibaum secunda a AMLO y respalda ampliación de cargo de Zaldívar: "es un hombre ejemplar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, a quien calificó como “un hombre ejemplar” y destacó su “papel fundamental” para erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

Cuestionada en videoconferencia sobre la iniciativa aprobada en el Senado de la República para ampliar dos años la presidencia de Saldívar Lelo de Larrea en la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, la mandataria capitalina hizo segunda a la opinión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado a favor del ministro:

“No sé si es constitucional o no, no soy constitucionalista, pero sí sé que el ministro presidente está jugando un papel fundamental para que esta transformación que se está llevando en el país, en distintos ámbitos, también sea una transformación en el Poder judicial”.

Eso, aseguró, “es algo que tienen que valorar todos los ciudadanos, las ciudadanas. Todos hablamos de la corrupción en esto y en aquello y hay que erradicarlo. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, pero también lo que tiene que ver con los tribunales y la erradicación de la corrupción. Ahí es algo trascendente en nuestro país y creo que ahí el papel del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido fundamental”.

-¿Sería bueno que (la presidencia de Saldívar) se prolongue dos años?

-No tengo una opinión respecto a la constitucionalidad de esto, pero sí tengo una opinión respecto al ministro presidente y creo que es un hombre ejemplar y que ha encabezado la labor de acabar con la corrupción del Poder Judicial y eso, repito, vale oro en este país.

En su edición 2320 que circula esta semana, Proceso publicó un reportaje en el que asegura:

“La adición del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial –la que hará que Arturo Zaldívar permanezca hasta 2024 como presidente de la Suprema Corte– se votó en el Senado el jueves 15... en una sesión en la que los legisladores no tenían idea de lo que iban a votar, pues aquella modificación, presentada por Raúl Bolaños Cacho Cué, no aparecía ni en las pantallas de los escaños ni en la Gaceta del Senado. Y para Ricardo Monreal, coordinador morenista, esto no es nada irregular. Los senadores “deberían estar atentos” a lo que se debate, dijo”.