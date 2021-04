Atizan en redes a David Monreal con más videos de supuestos tocamientos a mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un usuario de Twitter se subió al ring del escándalo por el manoseo que el candidato a gobernador de Morena por Zacatecas, David Monreal, hizo a la aspirante a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno, e incluso compartió videos donde el zacatecano supuestamente toca a la mujer y acosa a otra.



“¿A todos estos ángulos también les hicieron ‘Deep Fake’ @fisgonmonero y @jenarovillamil? Mentirosos”, inquirió este 22 de abril.



Indicó que descargó todos los videos de ese mismo evento y le cuestionó a David Monreal: “¿A esta otra mujer, tampoco la tocaste?”

Descargué los distintos videos de ese mismo evento...@DavidMonrealA...



¿A esta otra mujer, tampoco la tocaste? pic.twitter.com/JHhRhTKTOX — vampipe ? (@vampipe) April 22, 2021



Después comentó que entre más ve los videos más “cosas” encuentra.

Y es que entre más y más veo los videos... más y más cosas encuentro. pic.twitter.com/CCnqNAYvJs — vampipe ? (@vampipe) April 22, 2021

¿Qué hizo David Monreal?

El 20 de abril, usuarios de redes sociales difundieron videos donde Monreal va caminando junto a Moreno y se ve cómo la manosea durante un recorrido por las calles del municipio de Juchipila. Le apodaron #LordNalgadas.

: #LordNalgadas :

Se hace viral vídeo donde se ve al candidato de MORENA al gobierno de Zacatecas David Monreal tocando el trasero de Rocío Moreno candidata a la presidencia municipal de Juchipila.



Él lo niega y ella obvio también, él hambre es canija. pic.twitter.com/Dv88AYxJ0k — Ar2_MxuD83EuDD8EuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ar2_mx) April 21, 2021

El video dura entre cuatro y cinco segundos y fue ampliamente difundido en redes sociales, sin que se sepa la fecha de la grabación.

Cuando camina por las calles se nota que el hermano del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, la toca y ella reacciona colocando sus manos en la parte trasera de su cuerpo, mientras se escucha música de tambora y se ve gente caminando.

David Monreal detiene su andar y se dirige hacia varias personas que están en la acera observándolos, y de pasada roza con la mano la cintura de la mujer identificada y después le da una nalgada.

Aunque no lo hizo en redes sociales –donde lo apodaron #LordNalgadas--, en una entrevista en Grupo Fórmula Monreal negó que hubiera manoseado a Moreno durante un mitin de campaña.



Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, consideró que las imágenes fueron mentirosas, sacadas de contexto, y en todo caso fue un roce involuntario, abundó.



Desde su punto de vista, el video es producto de “la magia de la tecnología”, pues ya se pueden manipular imágenes, por lo que lanzó la invitación a los medios de comunicación “a ser profesionales y serios, que no lastimen a la sociedad en Zacatecas”.

¿Qué dijo Rocío?

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña su integridad y la del licenciado David Monreal. ¡No voy a permitir que me utilicen! ¡No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento!

“El licenciado David Monreal es una persona respetuosa que nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias! ¡Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes! La Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. ¡Vamos a ganar!”, soltó en un clip de 35 segundos para dar su posicionamiento.

https://www.facebook.com/100004106621053/videos/2381382755341922/



Y el usuario @vampipe, después de pedir no revictimizar a Rocío por los comentarios desatados por su video, publicó: “Nadie, más que ellos mismos, sabe si forzaron a esta mujer a hacer un video en contra de su voluntad. Una familia tan poderosa podría amenazar con cosas muy graves dado lo que está en juego para ellos. No juzguemos tan fácilmente. No sabemos con qué presionaron para grabarlo.”