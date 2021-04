Avanza en Comisión de Justicia la ampliación de periodo de Arturo Zaldívar en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La posibilidad de que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prolongue por dos años su permanencia en el cargo avanzó en la Comisión de Justicia, cuyo dictamen, que incluye la reforma al poder judicial, será presentada al pleno una vez que sea aprobada la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

La votación en la Comisión de Justicia que encabeza la panista Pilar Ortega Martínez se resolvió con 17 votos a favor y 13 en contra, entre estos últimos, los sufragios de los morenistas Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio Ayala.

El debate en la Comisión de Justicia se resolvió en menos de dos horas.

Para Muñoz Ledo la intención de alargar por dos años el periodo de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea al frente de la SCJN es anticonstitucional y contra la nación.

El expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro denunció que se trata de una imposición del Ejecutivo.

Muñoz Ledo advirtió que los diputados que aprueben dicho transitorio estarán cometiendo perjurio y quedarán en desacato de la Constitución.

Dijo que la reforma que se propone en el artículo 13 transitorio es equivalente a que los actuales diputados aprobaran una reforma para ampliar el cargo de tres años después de las elecciones del 6 de junio.

La también morenista Lorena Villavicencio fijó su postura:

"Me parece clarísimo que un transitorio de una ley secundaria no puede pasar por encima de la Constitución. El hecho de hacerlo tiene el mensaje que lesiona seriamente al Estado derecho ¿qué van a decir los mexicanos cuando escuchen que la Cámara Diputados, no sólo el Senado, que la Cámara tuvo la posibilidad de rectificar y aprobó el transitorio?