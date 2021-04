Greenpeace lanza globo aerostático para evidenciar "exceso de contaminación" en refinería de Tula

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización ambientalista Greenpeace realizó una manifestación pacífica e hizo volar un globo aerostático sobre la refinería de Tula, Hidalgo, con la leyenda “exceso de contaminación”.



“Esta es una central termoeléctrica que utiliza combustóleo, lo que produce emisiones muy grandes de dióxido de azufre, de carbono negro y de material particulado PM2,5, que tienen implicaciones muy graves para la salud humana y para el medio ambiente”, explicó el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, Pablo Ramírez, en entrevista para la agencia de noticias EFE.



Greenpeace México denunció que la termoeléctrica quema combustóleo con contenido de 3.9% de azufre en masa, rebasando el límite establecido por ley, que es de 2%.

En el marco del #DíaDeLaTierra fuimos a la Termoeléctrica de Tula para visibilizar las implicaciones de los combustibles fósiles, como el combustóleo, en la generación eléctrica. pic.twitter.com/03r4Z1SfnW — Greenpeace México (@greenpeacemx) April 23, 2021

Según Pablo Ramírez, la refinería de Tula es un ejemplo de otros que existen, y se está viendo rezagado internacionalmente en la transición energética, debido al rumbo que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esta materia, que “no puede continuar”.



El especialista consideró como buena señal una parte de la participación del presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, en la que destacó el uso del petróleo que está descubriendo México para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y la modernización de las plantas hidroeléctricas, para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad.

Sin embargo, para Greenpeace México estas declaraciones no son suficientes. “Hasta que no se vea plasmado en una prohibición explícita del combustóleo no servirá para proteger la salud y el medioambiente. (…) La declaración que hace el presidente creemos que es una buena señal, pero hasta que esto no cambie, al final solamente será discurso”, subrayó Pablo Ramírez en el marco de la celebración del Día de la Tierra, que se festeja hoy.