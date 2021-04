Hacienda deja sin recursos la consulta popular sobre juicio contra expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó en definitiva entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) un solo peso para realizar la Consulta Popular sobre actores políticos del pasado, por lo que el organismo electoral dejó en suspenso las actividades organizativas.

Será el Consejo General en pleno el que decida la ruta a seguir ante la insuficiencia presupuestal, resolvió hoy la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, que decidió no autorizar el ejercicio de gasto para proyectos de educación cívica y tareas de informática rumbo a esa consulta, y retiró ese asunto de su análisis.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la decisión no implica que el organismo no vaya a organizar ese ejercicio ciudadano, que deberá realizarse el 1 de agosto, pero será el Consejo General el que como máximo órgano de decisión fije la ruta a seguir.

El pasado 6 de abril el INE reiteró a la SHCP la necesidad de recursos para ese proceso, pues en el Presupuesto de Egresos no se previó ningún recurso. Incluso hizo al gobierno federal una contrapropuesta para una consulta “austera” de 890 millones de pesos y no de mil 500 millones de pesos estimados como necesarios para concretar el proceso consultivo, pero no tuvo éxito.

En una carta enviada al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, fechada el 19 de abril y firmada por Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la subsecretaría de Egresos de la SCHP, éste pidió al Instituto ejercer su presupuesto 2021 para realizar la consulta.

“Se manifiesta que esta Unidad no se encuentra en condiciones de atender la petición del INE con relación a la ampliación presupuestaria enunciada”, pues para 2021, por la coyuntura por el covid-19, se ampliaron recursos a salud y a atención social, “lo que limita el margen de maniobra”, se informó al INE.

Córdova recordó que el INE ya arrastraba un recorte de 870 millones de pesos, y ya avalado el Presupuesto de Egresos se decidió ordenar al INE la realización de la consulta popular, lo que lo deja en una “situación crítica”.

“Ahora se nos pide que con nuestros recursos acotados asumamos la organización de esta consulta” en la que los tres poderes de la Unión son responsables.

El Ejecutivo, porque fue el que solicitó esa Consulta; el Legislativo, al dar entrada a ese proceso y no proveer presupuesto al INE para su realización, y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar la realización de ese ejercicio ciudadano, establecer la pregunta, pero no resolver la controversia constitucional interpuesta por el INE en contra del recorte presupuestal sufrido a su gasto en este 2021 por 870 millones de pesos, explicó Córdova.

En la sesión de la JGE, el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, Patricio Ballados, recordó que puede realizarse una consulta sin lista nominal o sin certeza.

Pero el INE está obligado a cumplir los principios rectores de la función electoral, que son mínimos irrenunciables.