Con semáforo naranja "hacia amarillo" 20% de empleados de sector privado podrá volver a oficinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La próxima semana la Ciudad de México permanecerá en Semáforo Epidemiológico Naranja por Covid-19 “hacia el amarillo”, pero ya podrán regresar a laborar personas en oficinas del sector privado hasta 20% de aforo, lo que representa entre 200 y 500 mil trabajadores.

En tanto, los empleados de oficinas del sector público se mantienen con trabajo en casa.

“Aún no nos coloca el gobierno de México en Semáforo Amarillo, pero vemos cómo todos los indicadores van disminuyendo, y esto nos permite abrir nuevas actividades”, dijo en videoconferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Como parte de la reapertura económica, a partir del lunes 26 también podrán abrir baños públicos y vapores al 30% de su capacidad y ya podrá haber reuniones de negocios y fiestas infantiles hasta con 50 personas como máximo y solo al aire libre.

La mandataria local dijo que “la probabilidad de que tengamos una tercera ola derivada de la época vacacional (de Semana Santa) es muy, muy baja”, con base en la tendencia de disminución en varios indicadores epidemiológicos que presentó la CDMX en la última semana.

Entre los datos que destacan está la ocupación hospitalaria que hasta este viernes se ubica en 25%, con 5mil 936 camas generales libres en hospitales de la CDMX y mil 459 camas con capacidad de intubación disponibles.

Otros indicadores a la baja, son el número de mensajes SMS y llamadas al 911 para pedir asesoría o atención médica; en este caso, las semanas previas eran alrededor de 100 al día y ayer fueron 53. Además, el número de ingresos a hospital bajó 9% en comparación con la semana pasada.

Al momento, se tienen 2 mil 118 hospitalizados, el número “más bajo que ha habido en la ciudad en un año completo”, mientras que los 750 pacientes intubados hasta ayer son 50% menos de los que hubo en el “pico” de enero pasado. En tanto, el porcentaje de positividad es de 6% respecto a las pruebas rápidas que se hacen en los macro quioscos, farmacias y centros comerciales.

Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), comentó que es “buena noticia” que después de 15 días de la Semana Santa solo se han presentado mejorías en los distintos indicadores; “es muy probable que no veamos una señal importante de incremento en ingresos derivados de la Semana Santa, que es una buena noticia”.

Nuevas medidas: oficinas privadas

Sobre el regreso de empleados de empresas privadas a sus oficinas, el gobierno capitalino emitió reglas: aforo de 20%, uso permanente de cubrebocas, filtros sanitarios a la entrada; separación de personas en espacios y con divisiones físicas como mamparas, ingreso controlado de gente ajena al edificio, mantenimiento continuo de sistemas de aire acondicionado o filtros y 40% de la circulación del aire del exterior, uso de Sistema QR y aplicación semanal de pruebas.

Según la jefa de gobierno, su equipo trabaja con distintos sectores de la economía para que, después de la pandemia, al menos 20% de todos los empleados trabajen desde su casa; es decir, que solo regrese a las oficinas 80% en beneficio de la economía y la movilidad de la ciudad.

Para reuniones en oficias, se debe agendar una cita, no se ofrecerán bebidas ni alimentos, ni se entregarán objetos que no se puedan limpiar fácilmente; el visitante debe ir sin acompañantes y no se podrán reunir más de seis personas. Se evitará compartir objetos como plumas, papeles, tabletas o equipos de cómputo y se tienen que mantener la sana distancia en todo momento y por el menor tiempo posible.

Baños públicos, vapores y reuniones

Estos establecimientos podrán abrir hasta el 30% de su aforo y cumplir las siguientes medidas: asignación escalonada de los cubículos ocupados, filtro sanitario a la entrada, desinfección frecuente de los espacios durante el día, ventilación continua durante la noche, instalación de señalética.

Según la autoridad, estos espacios son de “baja transmisión” del virus, debido a la presencia de cloro y altas temperaturas.

Respecto a la ampliación del programa “Ciudad al aire libre”, ya se permitirán reuniones y capacitaciones de negocios, así como fiestas infantiles con un máximo de 50 personas, sólo al aire libre y con medidas sanitarias, con uso permanente de cubrebocas, registro de los asistentes para rastreo de contactos, no se permitirá áreas de baile ni consumo de alcohol y deberán terminar máximo a las 21:00 horas.

Amplían horarios de comercios

De acuerdo con la ADIP, a partir del lunes 26 de abril también gimnasios y cines podrán operar sin restricción de horario por covid-19, igual que plazas comerciales y tiendas de autoservicio que ya operaban de esta forma desde hace unas semanas, es decir, “estos giros podrían funcionar las 24 horas si así lo desean”.

Los únicos comercios que siguen con restricciones de horario son restaurantes, que deberán cerrar en su interior a las 21:00 horas y en exterior, hasta las 23:00 horas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó a la población que aún no es tiempo de hacer celebraciones y reuniones masiva, en relación con la cercanía del Día del Niño y Día de la Madre.

Y agregó: “Pedirles a todos y a todas que, aun cuando vamos muy bien, no dejen de seguir con las medidas preventivas. El que vayamos bien no significa que el covid-19 haya terminado, siempre hay riesgos de contagio”.