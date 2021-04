El juez Gómez Fierro otorga 24 suspensiones provisionales a inconformes por actos de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de estar en la lupa del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus fallos adversos al gobierno federal, el juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, mantiene un febril activismo al otorgar al menos 24 suspensiones provisionales de amparo a asociaciones e individuos inconformes por actos y decisiones de la 4T.

Dichos fallos se desencadenaron apenas una semana después de la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que integra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), en el que se exige la entrega de datos personales.

El pasado 17 de abril entró en vigor el decreto por el que se crea el Panaut, que obliga a los usuarios de telefonía celular a facilitar su información personal a las compañías, incluidos datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris.

Ante este decreto, por lo menos 24 medidas de suspensión fueron otorgadas a personas y asociaciones que solicitaron la protección de la justicia para que no se aplique la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el Panaut.

“La entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente, puntualizó el juez Gómez Fierro

Al momento suman 30 las medidas cautelares que ha otorgado el impartidor de justicia contra el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.