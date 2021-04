Tribunal Electoral avala candidatura indígena de prima hermana de AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este viernes la candidatura indígena de la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela del Carmen Obrador Narváez, por lo que podrá contender a una diputación federal.

La Sala Regional de Xalapa del TEPJF analizó el recurso contra Obrador Narváez y dictaminó que la impugnada cumple con el requisito de “la mencionada autoadscripción, al acreditarse un vínculo con la comunidad indígena”.

Obrador Narvaez es candidata a diputada federal por el distrito electoral número 1 con sede en Palenque, que abarca unos ochos municipios de esa región norte y Selva del estado, donde el 74% de su población es indígena.

La prima del presidente busca ser reelecta por ese mismo distrito del que fue diputada federal en la actual legislatura.

Una de sus adversarias que presentó la impugnación fue la mujer indígena de la etnia chol, Crescencia Díaz Vázquez, quien aseguró este viernes que como pueblos originarios nuevamente les violentan sus derechos políticos electorales.

Lamentó que el secretario municipal del actual Ayuntamiento de Palenque, Felipe Montejo Peñate, “se haya prestado a firmar un documento avalando una candidatura indígena a una persona que no lo es, no habla una lengua materna, menos tiene ascendencia indígena”.

Y agregó que impugnarán la resolución del Tribunal Electoral, pues los derechos de los pueblos originarios no se negocian, por lo que pidió a sus compañeros indígenas seguir de pie y no claudicar en esta lucha en contra de la usurpación de una identidad que, aseguró, no le corresponde a la prima hermana del presidente Andrés Manuel.