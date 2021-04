Maestra de la UAEMex denuncia al hombre que la agredió durante una clase virtual

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) informó que el abogado general de la institución acompañó a la docente de inglés que fue agredida el miércoles 21 por su pareja durante una clase virtual, para presentar una denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Octavio "N" agredió a la maestra de la preparatoria número 5 “Ángel María Garibay Kintana” el pasado miércoles, mientras ella impartía una clase de inglés en línea, por lo que el acto de violencia fue presenciado por sus alumnos, quienes grabaron el episodio para posteriormente hacerlo viral en defensa de su maestra.

Tras hacerse públicos los hechos violentos, la FGJEM inició de oficio una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

Finalmente, la tarde del viernes 23, la víctima decidió establecer una denuncia contra su agresor.

Octavio "N" fue identificado por el Partido Acción Nacional (PAN) como el responsable de agredir física y verbalmente a la maestra, quien impartía una cátedra de inglés.

En el audio difundido se escuchan insultos y golpes por haber utilizado su computadora y antes haber dañado el mouse.

A raíz del suceso, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Inzunza, afirmó que su partido inició el proceso de expulsión de este hombre, quien era militante desde el año 2000, argumentando que en su partido no se tolerarían actitudes “machistas”.

La docente también fue acompañada por personal de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad y ella se reincorporó a sus actividades normales, por lo que continúa impartiendo clase.

El pasado miércoles 21, la maestra identificada como Jaqueline impartía su clase de inglés en línea e interactuaba con sus estudiantes cuando irrumpe la voz de un hombre, quien a gritos la insulta: “¿Quieres que te madree? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón!, y todavía!”.

Luego de un silencio tanto del agresor como de la maestra y los alumnos, la mujer solloza y le suplica: “¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, lamenta.

“Deja mi computadora”, le insiste la voz masculina, y luego se escucha un golpe… “¡Carajo!, si no, te voy a dar en tu puta madre… ¡No te vuelvas a meter con mis cosas!”, amenaza el hombre. A gritos desesperados, ella le responde: “¡No, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame nada más avisarles!”.