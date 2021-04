Alfredo Adame hace campaña entre mentadas de madre y altercado con automovilistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, inició su campaña “mentándole la madre” a un automovilista que hizo lo propio, pero con el claxon de su vehículo.

“Así como saqué a Laura Bozo… Tú también chinga a tu madre”, le gritó el actor al conductor, e incluso se acercó a intercambiar insultos en la ventanilla de otro automovilista.

Al parecer, al exconductor del programa Hoy le gritaron “naco”.

Después, Adame se acercó a otro automovilista y lo empezó a insultar. “Eres un pendejo, naco, fracasado, mediocre, chinga tu…”.

Eso ocurrió el sábado 24 de abril, cuando fue entrevistado por Milenio, mientras repartía volantes afuera de Six Flags, en la carretera Picacho-Ajusco, de la alcaldía Tlalpan.

Sin dignidad Nivel: Alfredo Adame pic.twitter.com/20TffINK0M — El Inmamable Chepperoni (@chepperoni) April 26, 2021

¿Cómo reaccionaron las redes?

“Veo a Alfredo Adame y realmente no me explico cómo cayó tan bajo. Me parecía un tipazo, ahora es un remedo de persona, acomplejado, agresivo y sinvergüenza”.

Veo a Alfredo Adame y realmente no me explico cómo cayó tan bajo, me parecía un tipazo, ahora es un remedo de persona, acomplejado, agresivo y sinvergüenza. — Marietto (@MariettoPonce) April 26, 2021

También se burlaron:

Pasa cualquier ciudadano. Alfredo Adame : pic.twitter.com/IJuj3iNCG9 — La Tertulia (@LaTertulia_FJDT) April 26, 2021

“Alfredo Adame acordándose cuando le mentó la madre a un automovilista en una entrevista:

Alfredo Adame acordándose cuando le mentó la madre a un automovilista en una entrevista: pic.twitter.com/ttvId4IZWs — Joss Duard the Vampire Slayer ????? (@JossDuard) April 26, 2021

La polémica anterior

El 5 de abril, un audio que circuló desde el fin de semana se volvió tendencia en redes sociales donde supuestamente planeó cómo quedarse con 25 de 40 millones de pesos, mientras recluta a “caballos de batalla ganadores”.

En un video de 59 segundos, difundido el 4 de abril, a las 11:34 de la noche, titulado: “El audio que ADAME no quiere que escuches”, también subido a TikTok y en donde la voz es acompañada por imágenes de Sheinbaum, López Obrador y Adame hablado de cuando agredió a un reporteo, y de la actual diputada por Tlalpan.

Se escucha a Adame: “Nos dan 40 millones de pesos. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok.

En el video que fue subido a la plataforma TikTok se adjunta un audio de 45 segundos acompañado de imágenes donde está sentado con varias personas o con la imagen de la o las personas a las que se estaba refiriendo: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Elba Esther Gordillo, entre otros.

“Y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, pero me la robaron.

Al día siguiente dijo que ese audio estaba “evidentemente editado y fuera de contexto”, pues se refería a cubrebocas no a dinero.