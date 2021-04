AMLO llama a defender el voto y descarta sanción del INE porque no menciona partidos ni candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que seguirá hablando sobre el proceso de “transformación” que realiza su gobierno pese a los exhortos y sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que se tiene que garantizar “la democracia y acabar con los fraudes electorales” en el país.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal se rehusó en un primer momento hablar sobre el tema electoral, pues recordó que lo pueden “cepillar, como se dice en el béisbol, me pueden multar y hasta arrestar”, indicó.

No obstante, acusó al actual consejero del INE, Ciro Murayama de avalar el fraude electoral de 2006, porque firmó un desplegado junto a otros actores políticos para avalar la limpieza y legalidad de la elección presidencial de ese entonces.

Enseguida, el presidente lanzó un amplio discurso sobre el tema de la democracia y la transformación en México.

“La libertad no se implora, la libertad se conquista, no es: A ver, los directivos o consejeros del INE van a ser los jueces y ya nosotros como ciudadanos no hagamos nada. No, no. La democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos”, señaló.