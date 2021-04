Batopilas de Manuel Gómez Morín, Mezquital y Del Nayar, con los peores índices de rezago social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Enormes brechas de desigualdad siguen separando a las personas en México, según el lugar donde viven: en 2020, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua; Mezquital, Durango, y Del Nayar, en Nayarit, presentaron los peores índices de rezago social, mientras que algunos de los municipios de la Ciudad de México y de la periferia de Monterrey, Nuevo León, tuvieron niveles “muy bajos” de rezago social.

Un estudio publicado hoy por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestra que el año pasado 26.2% de la población mexicana seguía sin tener derechohabiencia a los servicios de salud, y una de cada tres personas de más de 15 años tenía una educación básica incompleta, dos de los factores que la institución utilizó para medir el Índice de Rezago Social (IRS) a nivel estatal y municipal.

Los datos del Coneval exhiben mediciones de IRS mucho más graves en la parte sur-sureste del país --especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla-- que en el norte y en la capital, reflejo de realidades y circunstancias de vida radicalmente distintas.

Así, mientras 0.3% de la población capitalina vive en una casa que no tiene baño, 9.5% de los habitantes de Guerrero enfrentan esta situación. Y a la par que 99.4% de la gente de Aguascalientes recibe agua entubada, el 11.1% de la población de Hidalgo sigue sin tener acceso a este servicio básico, mientras que 9.8% de las viviendas de la Ciudad de México está conectada al drenaje, contra 80.1% de las viviendas de Oaxaca.

A nivel municipal, la brecha es todavía más abismal. Los datos de Coneval muestran que 53.1% de la población de Cochoapa el Grande, en la Montaña de Guerrero, es analfabeta; que 38.6% de los niños de Carichí, en Chihuahua, no asiste a la escuela; que 83.9% de la población de Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca, no tiene acceso a los servicios de salud, o que nueve de cada 10 viviendas de La Magdalena Tlatelulco, en Tlaxcala, no cuentan con sanitarios.

Por otra parte, en la alcaldía Benito Juárez –el municipio con menor IRS del país--, la tasa de analfabetismo es de 0.4%; en Riva Palacio, Chihuahua, 95.6% de los hogares disponen de una lavadora, y en Divisaderos, Sonora, no se reporta inasistencia escolar entre niños de seis a 14 años.

Según el Coneval, 152 de los 2 mil 469 municipios presentan un nivel muy alto de rezago social, mientras otros 747 tienen niveles medianos o altos; por otra parte, 677 municipios tienen niveles “muy bajos” y 893 presentan niveles “bajos”.