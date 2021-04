Por solidaridad se renunció a recibir un lote de un millón 200 mil vacunas de la India: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la dramática situación que se vive en la India ante el elevado número de muertos y contagios por la pandemia de coronavirus y dijo que, en solidaridad con el país asiático, su gobierno renunció a recibir un lote de un millón 200 mil vacunas contra el Covid-19 que ya estaba comprometido.

“Cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recurrimos a ellos nos ayudaron, nos enviaron vacunas de AstraZeneca. ¿Y de qué manera nosotros estamos apoyando, aún con nuestras limitaciones?, pues quedaron en el contrato que se hizo que se nos iba a entregar una cantidad igual de vacunas y les mandamos a decir que no las vamos a necesitar y que comprendemos su situación, es una forma de expresar la solidaridad”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal habló sobre la pandemia del nuevo coronavirus que azota a otros países como a la India y Brasil.

“Nosotros hemos ya manifestado nuestra solidaridad, lo hizo la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos expresado nuestra solidaridad al presidente Modi, que se ha portado con México muy solidario, muy fraterno, incluso en lo personal, cuando yo fui afectado por el covid él expresó su solidaridad” recordó el presidente López Obrador.

Luego, dijo que su gobierno está enfocado en que no exista desabasto de vacunas en México y afirmó que han adquirido un lote de 20 millones de antígenos para cubrir a los sectores más vulnerables frente al covid-19.

Sobre la situación en México, aseguró que el número de contagios ha disminuido

El presidente también informó que en los estados de Nayarit y Veracruz fueron vacunados todos los trabajadores de la educación y se avanzó en el resto de las tres entidades que forman parte del primer bloque anunciado la semana pasada para inmunizar a este sector.

“Y se va a continuar vacunando a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación, para que podamos reiniciar las clases presenciales; desde luego, en común acuerdo, padres de familia, maestras, maestros, autoridades, nada por la fuerza, tiene que haber un acuerdo, tiene que ser voluntario para que de nuevo se reinicien las clases, que es muy importante, por eso se está vacunando al personal de educación, a todos, del sector público y del sector privado”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Incluso, rechazó que su gobierno se haya negado a vacunar a médicos que laboran en hospitales privados contra el covid-19.

“Hay mucha manipulación, de que no quisimos o no hemos querido vacunar a los médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, eso es falso, eso es politiquería, que como hay ahora proceso electoral, campañas, se aprovechan para distorsionar las cosas”, afirmó el mandatario.