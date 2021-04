NL: maestra asegura que la inyectaron, pero no le aplicaron vacuna anticovid; más tarde se retracta

MONTERREY, N. L. (apro).- Una profesora de la entidad aseguró que en su turno para recibir la vacuna contra el covid-19, esta mañana, recibió la inyección en el brazo, pero la enfermera no le aplicó el contenido de la jeringa, y difundió un video para demostrar lo anterior.

Por la tarde, la misma maestra, identificada como Ariana Ávalos, de la Guardería 3 del IMSS, se retractó, luego de que –sostuvo-- las autoridades de Salud en el estado la acusaron de hacer un fotomontaje.

En la videograbación tomada por la misma maestra, difundida esta mañana, la persona que le aplica la vacuna --en el interior del gimnasio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León-- le muestra que la jeringa está llena, pero cuando le pincha el brazo se observa que no acciona el émbolo con la dosis de CanSino, por lo que aparentemente no completó el procedimiento.

El video de 13 segundos se viralizó de inmediato.

¿#Vacuna de aire o ##fotomontaje en NL? La maestra Ariana Avalos afirma que nomás la ‘pincharon’; la acusan de fabricar fotomontaje ¿qué opina? pic.twitter.com/nhIGhJALdk — Ángel Salinas (@SalinasAngel) April 27, 2021

En entrevista con la televisión local, Ávalos explicó que ella misma tomó el video y, al revisarlo para mostrarlo en sus redes sociales, detectó la irregularidad, misma que comunicó a los encargados del operativo, quienes le dijeron que ya había recibido el biológico y no la inocularían otra vez, como los pedía.

La maestra explicó en la entrevista que una persona le comunicó la situación al secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, y como resultado de esa conversación le señalaron que había efectuado un fotomontaje con las imágenes que captó.

“Una persona habló con el doctor De la O y me lo pasaron ahorita. Me hizo una llamada él, y me dijeron que era un fotomontaje, que era un fotomontaje el video que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna”, declaró Ávalos.

Por la tarde, Amala Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, explicó que el Seguro Social será la instancia que investigue el incidente, y será sencillo saber si la profesora fue vacunada, luego de esperar unos días para hacerle una prueba y ver si en su cuerpo ya hay anticuerpos.

Mencionó que si no está protegida se procederá a aplicarle el biológico y, en su caso, a la persona que no la aplicó le correspondería una sanción administrativa.

Esta es la única queja de este tipo que ha sido presentada hasta ahora en la entidad, dijo Becerra Aquino.

Por la tarde Ariana publicó un nuevo video y frente a la cámara se retracta, luego –afirma-- de sostener una junta con directivos del Seguro Social y del sindicato, quienes le notificaron que darían seguimiento a su caso con pruebas de anticuerpos, con lo que estará más tranquila.

“Aprovecho este espacio que me brindan para aclarar sobre un video que está circulando en las redes, video el cual yo grabé, y lo compartí con mis compañeros en un grupo de WhatsApp. Aclaro que jamás fue la intención de perjudicar a terceros y tampoco en ese video afirmé que no se me había aplicado dicha vacuna”, expuso.

u00bfQuu00e9 opinan?En un nuevo video, la maestra Ariana u00c1valos aseguru00f3 que nunca afirmu00f3 que no recibiu00f3 la vacuna contra... Posted by HuGo Aranda Tamayo on Tuesday, April 27, 2021

Este martes inició en Nuevo León la vacunación para el personal de los servicios educativos.

Hoy fueron inmunizados en FIME 5 mil trabajadores de educación, centros de educación inicial, personal administrativo y de apoyo a la educación, y el miércoles iniciará el procedimiento en otros puntos distribuidos en el estado para inocular a 123 mil personas restantes.