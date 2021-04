Scherer Ibarra ofrece disculpas por frase sobre reporteros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, se disculpó por sus expresiones hechas este martes contra reporteros, durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

“Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello”, escribió Scherer en sus redes sociales.

En una larga entrevista con Carmen Aristegui, en la que abordaron los temas de la reforma al Poder Judicial y la ampliación de dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) con el presidente Andrés Manuel López Obrador por los tiempos de veda en tiempos de campaña electoral, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, planteó impedir a los reporteros preguntar sobre los programas sociales en la conferencias mañaneras.

– La ley dice que (el presidente) no puede hablar de sus logros y de los contrincantes de su partido. Si eso es así, la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa, ya en un caso extremo, tremendo asunto, arresto de 36 horas. ¿Qué hacemos con eso, Julio?, preguntó Aristegui.

– Estoy totalmente de acuerdo, el presidente digamos tiene un problema Carmen. Hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles qué no preguntar para no poner en riesgo al presidente, contestó Scherer.

­– ¡Eso no Julio! No es lo mismo los reporteros que el presidente, dijo la periodista.

– Hay que decirles a los reporteros, usted no preguntar de esto y no puede preguntar del otro, porque pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo metan a la cárcel, reitero el consejero jurídico.

­– Es el presidente al que le toca decir, ‘mire señor reportero, usted me esta preguntando cuáles son mis logros’, porque hay algunos reporteros que sí le preguntan cosas así: ‘oiga, usted es un gran presidente…’ y entonces el presidente da sus logros. Entonces ahí le tocaría decir al presidente, ‘mire hay veda electoral y en este momento no puedo responderle a esas cosas específicas que usted me pregunta…’, le dijo Aristegui.

– ¡Imagínate! Qué horror como información pública Carmen, imagínate a lo que trasladamos esas conferencias, imagínate al sometimiento al que estamos llevando todo esto, Carmen. Nada más imagínate Carmen, contestó Scherer.

La reforma judicial

En el curso de la entrevista de más de 50 minutos, el consejero jurídico de la Presidencia abordó largamente el tema de la cláusula de la reforma del Poder Judicial de la Federación, con la que se permite extender el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dos años más, no como lo establece la ley de solo cuatro años.

Scherer consideró que no se debe juzgar al presidente López Obrador por esa decisión tomada por los legisladores y sostuvo que los críticos hacen "tormenta en un vaso de agua”.

El consejero jurídico de la Presidencia reiteró lo que dijo en la entrevista a Proceso (2321) de que hay que esperar lo que decida el pleno de la Corte.

El abogado sostuvo que esas críticas son “una campaña contra el presidente como las muchas que hay”, y manifestó que tiene la “impresión de que este transitorio tiene mucho camino por recorrer, puede ser impugnado todavía, el legislador (Congreso) pensó y decidió que para que la reforma funcionara requería que los propios miembros (actuales) del Consejo de la Judicatura la llevaran a cabo”.

Insistió: “Casi todos nosotros pensamos que quien elabora un planteamiento es mejor para llevarlo a cabo… (pero) ese transitorio todavía puede ser impugnado, validado o no por el pleno de la Corte.

“Entonces creo que sobre un asunto que todavía no está decidido, hemos hecho una tormenta en un vaso de agua, hemos juzgado que el presidente interviene en el Poder Judicial y no, el presidente está defendiendo un punto de vista, que tiene todo el derecho, el presidente está de acuerdo con el transitorio, pero esto tiene que ser validado por la Corte”, aclaró.

–¿Tú le dijiste al presidente que es constitucional el transitorio?, le preguntó Aristegui.

–“El Presidente lo valora como una posibilidad de cambio, nosotros vemos como muy importante para el Poder Judicial, el presidente lo ve como positivo y así lo ha venido planteando. Los ministros podrán decidir. El legislador considera que en este tiempo de pandemia requiere que el propio Consejo de la Judicatura lleve a cabo esta reforma, eso lo considera el legislador, eso lo debe valorar el pleno de los ministros si es constitucional o no, eso está todavía por decidirse, pero esa es una decisión de la Corte, mi opinión es que se respete lo que diga el pleno de la Corte.

Scherer advirtió que ahora le llama la atención que excelentes juristas hablen de la inconstitucionalidad y antes no se hayan pronunciado cuando en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se aprobó la reelección del presidente Tribunal, Edgar Elías Azar, quien se reeligió dos veces.

“Esos magníficos juristas dicen que el presidente se quiere apropiar del Poder Judicial no salieron a hacer una campaña como la que hoy hacen por algo que todavía no está decidido… Esta misma Corte decidió que dos magistrados del Tribunal Electoral ampliaran su periodo”, recordó.

Y cuestionó :“¿Por qué no dijeron: el señor Peña o el señor Mancera o el señor Ebrard se quieren quedar con el Tribunal?”.

“Nada, todo se llama López Obrador, es una campaña contra el presidente como las muchas que hay”.

Scherer manifestó que es increíble que afirmen que el presidente se quiera apropiar del Legislativo también cuando se sabe que la gente es la que vota por elegir a los legisladores.

Ante la pregunta de la periodista Carmen Aristegui de cómo llegó el transitorio a la reforma judicial, Scherer contesto:

“El legislador cree que lo mejor es que el que dio a luz la reforma al Poder Judicial debe encabezarla para operarla y que él es el que debe encabezarla, entiendo que esa es la idea del legislador. Estamos discutiendo de algo para lo que falta mucho tiempo”.

“Seguramente cuando se publique esta ley habrá acciones, seguramente los partidos de oposición presentarán acciones de inconstitucionalidad, se les dará entrada al pleno y seguramente este mismo año sabremos qué es lo que va a pasar”, subrayó.

El consejero jurídico dijo tener plena confianza en los ministros de la Corte, y no tener duda que harán bien su trabajo porque “tienen su propia opinión acerca de lo que pasa en el otro poder y tiene derecho de expresarlo como el Poder Judicial se expresa del presidente”.

Sobre si los ministros de la Corte podrían sentirse intimidados, Scherer Ibarra mencionó que “ellos tienen todo el derecho de hacer lo que ellos determinen”.

“Son ellos los que van a decidir si está correcto que se queda Zaldívar dos años más o no”, insistió. “¿Por qué están adelantando vísperas? Les parece correcto que quien formuló la reforma la encabece, sí o no”.

Confió que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar se quedará hasta el 2024, y pidió que no juzguen al presidente por el referido transitorio.