TEPJF ratifica cancelación de candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ni uno ni otro. Ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón pasaron la última prueba por lo que, ahora sí de manera definitiva, perdieron las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener la cancelación de registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

Tras una sesión virtual, en la que debatieron el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante, en el que argumenta que existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Salgado Macedonio, por no haber entregado informes de gastos de precampaña, los magistrados votaron en su mayoría para no dar luz verde al registro del senador con licencia.

El TEPJF confirmó así la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización como precandidato actuó de manera “dolosa” y “deliberada” negando precisamente su calidad de precandidato.

De esta manera, quiso evadir su obligación de presentar de informes de gastos de precampaña y negar la realización de actos de proselitismo que fueron confirmados tanto por el INE como por el TEPJF.

En otro momento de la sesión, los ministros determinaron también por 5 votos a 2 cancelar la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán por la omisión de la entrega del informe de gastos de precampaña.

Consideraron que, a pesar de que realizó una entrega del informe de gastos de precampaña, lo hizo a destiempo. Es decir, el 22 de marzo, cuando ya el INE no podía realizar su tarea de fiscalización.

Tanto en el caso de Felix Salgado como de Morón se observó que hubo responsabilidad de su partido Morena al negar que hubiera precandidatos, a pesar de que se confirmaron actos de proselitismo de los aspirantes sancionados.

Los magistrados estimaron que salvaguardar el sistema de fiscalización y rendición de cuentas amerita imponer las sanciones más drásticas y acusaron a Morena de haber negado la realización de precampañas cuando se detectaron actos de proselitismo de los militantes interesados en obtener la candidatura.

Precisaron que la decisión no se basó en el monto de lo que no fue reportado, sino que negaron la realización de precampañas.

El TEPJF otorgó 48 horas al partido Morena a fin de que realice la sustitución de candidaturas.