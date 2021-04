Decisión del TEPJF en caso Salgado y Morón, "un exceso" y un "golpe a la democracia": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un exceso” y “golpe a la democracia”, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de cancelar el registro como candidatos a gobernador de los estados de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente.

En la conferencia mañanera, el mandatario decidió fijar su postura sobre este caso y aprovechó para enviar un mensaje a los simpatizantes de ambos aspirantes, argumentando que se trata de un tema relacionado con la democracia donde dijo que se debe aceptar la sentencia, no caer en la provocación y seguir luchando por democratizar el país.

“Quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tiene que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir la provocación”, dijo.

Y siguió:

“Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia de México. No es posible, no tiene justificación alguna el que, por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro a participar”.