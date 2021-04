Saúl Huerta niega abuso sexual contra menor y dice: "es calumnia generada desde la mafia del poder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal morenista Saúl Huerta dio finalmente la cara después de la acusación que pesa en su contra por el presunto delito de abuso sexual contra un menor de edad y afirmó que la imputación en su contra es infundada.

En una cómoda entrevista que le hizo el periodista Juan Francisco Rocha, de Radio Fórmula, el legislador aseguró que todo lo que se ha dicho de él “es una infamia y calumnia generada desde la mafia del poder”.

“Me sembraron, me crearon y generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable”, enfatizó.

Luego de negar que haya abusado sexualmente del menor que lo acusa, indicó que tiene la conciencia tranquila y que todo se trata de una farsa de la mafia del poder para dañarlo a él y a la Cuarta Transformación.

“Niego categóricamente que eso (el abuso sexual) haya existido. No hubo intento de abuso, jamás hubo abuso. Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones, no hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación en mi contra, porque no hubo tal circunstancia”, recalcó.