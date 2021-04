Silvano Aureoles pide a AMLO dejar "chismes y mentiras"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).­– Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar “los chismes” y “mentiras”, luego de que en la conferencia mañanera el jefe del Ejecutivo aseguró que una legisladora pidió protección tras recibir amenazas del mandatario michoacano por no apoyar el desafuero del gobernador panista García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados.

En la conferencia mañanera de este jueves López Obrador se refirió a las supuesta amenaza proferida por Aureoles defendiendo al gobernador tamaulipeco, que al igual que él y otros gobernadores del PAN y PRI pertenecen a la Alianza Federalista.

“Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente, también no exageremos, por el gobernador de Michoacán, una legisladora que está en una comisión donde se está juzgando al gobernador de Tamaulipas”, dijo el presidente sin identificar a la diputada.

López Obrador indicó que, según la versión de la legisladora, el gobernador de Michoacán le llamó para pedirle que votara en favor de Francisco García Cabeza de Vaca o que “se atuviera a las consecuencias”.

Aureoles pidió al presidente “dejar los chismes”, y comentó son más de 80 mil mentiras las que ya recitado el gobierno de López Obrador en dos años y medio.

“Una mentira más, como las otras 80 mil que ha dicho”, dijo en Morelia el gobernador al ser abordado por la prensa local.

“Lo que dice es falso. No es novedad. En dos años el presidente ha dicho mas de 80 mil mentiras: lo de él es mentir”, insistió.

“Se trata de la diputada federal por el distrito de Zitácuaro, Maricarmen Bernal. Es una pena que digan eso. Yo ni he hablado con ella, pero es normal que el régimen trate de inventar mentiras para descalificar. No me voy a entretener en eso. Cada quien a lo suyo, yo voy a intensificar actividades como gobernador para atender la crisis sanitaria, de seguridad. Haría bien el presidente en lugar de perder el tiempo en chismes y decir mentiras y acusar sin elementos de prueba que nos ayude en el caso de Aguililla”, añadió.

Aureoles Conejo consideró que el presidente “anda nervioso” por la jornada electoral, luego de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán.