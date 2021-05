Alianza PRIAN-INE, para detener la 4T: Mario Delgado

ZACATECAS, Zac. (apro).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que existe una alianza entre la coalición del PRI-PAN-PRD y el Instituto Nacional Electoral (INE) para detener la marcha de la llamada Cuarta Transformación en los comicios del próximo 6 de junio.

Señaló que priistas, panistas y perredistas carecen de propuestas y su único objetivo es detener, junto con el órgano electoral, el avance de Morena y el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ante la desesperación, la mafia de la corrupción está repartiendo dinero y despensas para tratar de ganar a la mala los comicios. Lo único que quieren los del PRIAN es detener la Cuarta Transformación. Están siendo favorecidos por las autoridades electorales, quieren robarnos y favorecer al PRIAN; ante eso, nosotros convocamos a una revolución pacífica en las urnas este 6 de junio, como ocurrió en 2018 con el triunfo de nuestro presiente Andrés Manuel López Obrador", apuntó.

En un mitin en la comunidad Benito Juárez, a 20 minutos de la capital del estado, donde acudió para apoyar al candidato a la gubernatura, David Monreal, Delgado aprovechó para pedir a los asistentes (unas 400 personas) y a los morenistas de todo el país que no se confíen y, cuando sientan desánimo en este proceso electoral, prendan su televisor de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana para ver "las mañaneras" del presidente.

"Si tienen un mal día les tengo una recomendación: prendan la televisión a las 7 de la mañana, van a ver a un hombre que no se cansa, invencible. Todos los días sus opositores le hacen lo que el viento a Juárez. Imagínense que pudieran pararse junto a él y decirle: ‘presidente, no estás solo’. Vamos a ponernos listos, porque los del PRIAN no nos pueden ganar en las urnas, saben que están derrotados, pero ya los conocen, son muy mañosos”, soltó el líder morenista.

No desaprovechó la oportunidad y sacó el tema de la vacunación contra el covid-19, que calificó como un éxito del presidente de México.

"Nuestro presidente consiguió más de 15 millones de vacunas contra el covid-19, es un gran logro, porque hay muchos países que no tienen vacunas. Lo mejor de la vacuna, escuché a unas personas decir, es que ya podemos volver a abrazarnos", festinó.

A 48 horas de que el Instituto Electoral del Estado realice el primer debate de candidatas y candidatos a la gubernatura, Delgado advirtió que ante la desesperación del PRI, PAN y PRD con su candidata Claudia Anaya orquestarán un nuevo capítulo de "guerra sucia" en contra de David Monreal, de la coalición Juntos Haremos Historia, similar a lo que ocurrió en 2016.



"Vienen muchos ataques, noticias falsas, propaganda negra, por la desesperación que sienten en el PRIAN, porque desde 2018 que llegó la Cuarta Transformación al país se les acabaron sus privilegios, y lo mismo les va a pasar en Zacatecas con el triunfo de David Monreal", recalcó.

Por su parte, David Monreal agradeció la visita a Zacatecas de Mario Delgado y aseguró que este 6 de junio detendrá con su victoria la emergencia social generada por la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción de los últimos 11 años de gobiernos priistas.

"El mismo 6 de junio, cuando ganemos las elecciones, ese mismo día estaré hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador y volveremos a ser noticia nacional, vamos a transformar Zacatecas, le vamos a rendir buenas cuentas a nuestro pueblo y al presidente, con quien he estado luchando a su lado por más de 20 años", señaló Monreal, quien estuvo acompañado del candidato a diputado federal por el segundo distrito, el cantante Marco Flores.

Éste reapareció luego de que en una gira por Pinos se refirió a las mujeres como "pinches viejas", lo que ocasionó que fuera interpuesta en su contra, ante el Instituto Estatal Electoral, una denuncia por violencia política de género.