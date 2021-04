Muñoz Ledo es libre de crear frente de defensa de la Constitución y órganos autónomos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), y del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio fue “un asunto injusto, antidemocrático, anticonstitucional y tramposo”.

Además, dijo ser respetuoso de la decisión del diputado federal morenista, Porfirio Muñoz Ledo de crear un frente nacional para defender “la Constitución y los organismos autónomos”.

“Está en su derecho y es libre, como legislador se tiene más autoridad, yo no comparto ese punto de vista, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, expresó el titular del Ejecutivo federal.