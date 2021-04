Onésimo Cepeda se registra como aspirante de Fuerza Por México a diputado local

TOLUCA, Edomex (apro).- El Partido Fuerza por México formalizó el registro del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, como aspirante a candidato a diputado local por el distrito 21, con cabecera en ese municipio.

En conferencia de prensa, el precandidato fue arropado por los dirigentes del partido. Ahí, Gerardo Islas, presidente nacional, aseguró que Cepeda Silva cumple con los requisitos para convertirse en su abanderado, pues “ya no es ministro de culto en activo, por lo tanto, tiene derecho a votar y ser votado”.

El religioso fungió como obispo desde 1995 hasta el 7 de mayo de 2012, cuando el Papa aceptó su renuncia por jubilación, al cumplir 75 años de edad.

El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que para ser diputado es necesario “no ser ministro de algún culto religioso”, mientras el 130, inciso “d”, dispone que “los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos” ni podrán ser votados, salvo que se separen formal, material y definitivamente de sus ministerios al menos cinco años antes, término que se replica en el artículo 40 de la Constitución local.

Al darse a conocer la postulación (que aún debe ser registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México y avalada por las autoridades comiciales), Onésimo Cepeda indicó que su equipo en derecho canónico revisará que no exista inconveniente para convertirse en candidato, y bromeó que, de ser así, se registrará por una diputación plurinominal, “porque yo no voy a andar haciendo campaña”, si bien a sus 83 años manifestó estar en perfecto estado de salud para aspirar el cargo de elección popular.

También indicó que, tras enterarse de su aspiración, recibió una llamada del Papa Francisco. “Me habló por teléfono para preguntarme, le dije que necesitaba que lo estudiaran para que me dijeran si se puede o no se puede; si no se puede, no me registraré”. Sin embargo, afirmó que esa consulta de ninguna manera significa que deba pedirle permiso a alguien.

Lo anterior, en virtud de que el canon 285, párrafo tercero, del Código de Derecho Canónico, establece: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”, mientras el 287, párrafo segundo, dispone: “No han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común”.

Además, el 290 prevé que, “una vez recibida válidamente, la ordenación sagrada nunca se anula”, mientras un clérigo pierde el estado clerical por sentencia judicial o decreto administrativo en los que se declare la invalidez de la sagrada ordenación; por la pena de dimisión legítimamente impuesta; o por rescripto de la Sede Apostólica a los diáconos, cuando existen causas graves, o a los presbíteros, por causas gravísimas. Ante este panorama, el aspirante precisó: “estamos revisando si es efectivo después de 10 años de no ejercer”.

También sostuvo que su relación con el expresidente Enrique Peña terminó; reconoció que fueron amigos y le ayudó a llegar a la Presidencia, pero “no me volvió a ver”; sin embargo, dijo, no le guarda rencor, porque “el que guarda rencor se echa a perder”.

Cepeda rechazó opinar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “no me da la gana”; sugirió que no es su amigo, e indicó que desde su arribo a la Presidencia sólo platicaron en una ocasión, pero no se acuerda de qué hablaron; a su decir, el mandatario no se ve tan cercano a Dios. Minutos después, Islas Maldonado reiteró que Fuerza por México va “con el presidente López Obrador”, pero el exobispo aclaró que la pregunta iba dirigida a él.

Por el contrario, Cepeda Silva aseguró que Eruviel Ávila dejó Ecatepec “a toda madre”. El ahora senador fue alcalde un par de ocasiones y después gobernador del Estado de México. La relación entre ambos es estrecha, incluso se consigna en el libro “Los Suspirantes 2018”, de Humberto Padgett, motivo de demanda por parte de Ávila Villegas.

De acuerdo con el obispo, el actual presidente municipal, Fernando Vilchis, “es un sinvergüenza que ni siquiera tiene palabra, que se robó todo lo que pudo y ahora quiere más”. Los políticos, subrayó, no deben robar mucho, “desgraciadamente todos son ratas y todos han robado”. Afirmó que a él nadie le puede llamar ladrón, y se pronunció por un gobierno sin mentiras, sin tranzas, sin corrupción, “que nos defienda contra el crimen”.

De concretarse todos los registros previstos hasta el momento, Onésimo Cepeda deberá medir fuerzas con el diputado morenista Faustino de la Cruz (iría por la reelección); el petista José Luis Gutiérrez Cureño (exalcalde perredista); el priista Sergio Díaz, exalcalde interino, y el exlegislador perredista Octavio Martínez.