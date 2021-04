AMLO dice que se vacunará en 15 o 20 días para disipar dudas y "dar el ejemplo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las críticas que generó su declaración en el sentido de que por el momento no se vacunaría contra el covid-19 por contar con anticuerpos suficientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí lo hará en unos 15 o 20 días.

Más que por razones médicas o de seguridad, argumentó que lo haría para “disipar dudas” y “dar el buen ejemplo” a las personas que, como él, se han contagiado de covid-19.

Si médicos deciden que me toca, me vacuno contra el covid en una mañanera: AMLO

“Aprovecho porque hasta en un periódico de España que no nos quieren, El País, sacaron porque dije que no me iba a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues ya de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días".