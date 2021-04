“Botado” en la frontera con EU, niño migrante suplica por ayuda a un agente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abandonado a su suerte en la frontera, un niño migrante tuvo que pedir ayuda a un agente fronterizo en Texas.

“Me dejaron botado”, exclama, entre lágrimas.

Este pequeño que forma parte de 19 mil menores de edad de un total de 171 mil migrantes detenidos por las autoridades estadunidenses.

Un agente fronterizo de Estados Unidos, por la línea de Texas, grabó el momento en el que un niño migrante se acerca a la patrulla donde viaja y, sin poder contener el llanto, le pide ayuda porque lo dejaron “botado”.

“¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me han botado, y no sé dónde están. Me dejaron botado”, dice, entre gemidos, el niño migrante.

Según medios locales, los hechos ocurrieron cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en Texas, cerca de Río Grande.

En la grabación se ve al niño con una chamarra que se acerca solo a la patrulla fronteriza. Pide ayuda mientras que el oficial le pregunta si venía con sus padres.

“Yo venía en un grupo (…) y al final me dejaron botado. Y venía aquí a pedir auxilio. Si no, ¿para dónde me voy a ir? Ayuda”, se escucha al pequeño, desesperado.