Renuncia a la Sedena la youtuber Alexa Bueno tras denunciar acoso laboral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alexa Bueno, la youtuber oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), renunció a su cargo después de denunciar acoso laboral por parte de sus compañeros. Señaló que, aunque al interior de la corporación habló del tema, el jefe de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, no estaba enterado.

La hoy exsoldado Alexa Sánchez Bueno explicó mediante un mensaje en su cuenta de Facebook que solicitó voluntariamente su baja del Ejército, efectiva a partir del 1 de abril, debido a conductas reiteradas de sus compañeros.

“El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, hayan no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”, señaló.

También señaló que ella sólo pedía que se le tratara bien y se le respetara:

“Yo no me quedé callada, yo lo hablé y nadie me hizo caso, Y lo mismo que les estoy comentando a ustedes se los dije a ellos, yo soy parte de este sistema, no pido que me reciban con los tapetes rojos, yo solo pido que me dejen trabajar en paz….

“De hecho para la fecha en que me entregaron mi baja, el 1 de abril, pasé con el Jefe de Estado Mayor (de la Sedena) y él no tenía la más mínima idea de nada. De lo que había pasado no tenía ni la más mínima idea porque no se le dijo. Y estoy segura de que mi general secretario menos, porque aparte de que tiene cosas más importantes de que ocuparse”.

Después de agradecer al secretario Luis Cresencio Sandoval, añadió:

“Pero siempre llega más gente que te cuestiona, que te dice por qué tu sí, o por qué tú no, ya en el momento en que te buscan empezar a afectar, en ese momento dije ya. Llegó un punto donde mi mamá empezó a tener miedo, me dijo ‘Alexa regrésate y empieza a cambiar de carro para que no sepan en que carro vas’”.

“Parecería muy fácil, yo sé que ustedes dicen ‘¿y por qué no procediste?’ Porque haber sacado cosas de mi correo electrónico es un delito, lo tenía muy claro. También por qué no levanté un parte. Pero también hay un momento de la vida en que te das cuenta de que no puedes seguir nadando contra corriente. ¡Esto jamás iba a acabar!”

“Yo soy una persona que necesitaba ya liberarse de un ambiente tóxico”, dice en el video.

Las reacciones a su mensaje se registraron de inmediato. Dirigidas algunas a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, lamentan la baja de la ex soldado.

“El día de hoy lamento la baja oficial de la civil Alexa Michelle Sánchez Bueno Ex Cabo Auxiliar oficinista, una gran efectivo que mostró que a todos los uniformados militares y militarizados se le deben de respetar de fibra”, decía uno de los mensajes.

Desde su ingreso a la institución, en el primer video en el que participó se relata la historia de la Sedena.