Embestida no es por Cassez-Vallarta, es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett... revira Loret a AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Carlos Loret de Mola no se contuvo y respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste recreara en la conferencia mañanera el caso Cassez-Vallarta, en el que el ahora conductor de la plataforma digital Latinus jugó un papel preponderante.

A través de su cuenta de Twitter, Loret afirmó que la nueva embestida presidencial en su contra no responde al suceso registrado hace 16 años, sino a otros factores por los que el mandatario no ha rendido cuentas.

“La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, escribió el comunicador.