EU deporta a BC, diariamente, entre 450 y 500 mexicanos y centroamericanos: Ruiz Uribe

MEXICALI, BC (apro).- Por motivos de la pandemia o porque no tienen papeles, Estados Unidos deporta diariamente a Baja California entre 450 y 500 personas --mexicanos y centroamericanos--, sin que se realice un juicio de expulsión, informó el delegado federal único en el estado, Alejandro Ruiz Uribe.



En conferencia de prensa, explicó que el número de personas expulsadas de Estados Unidos es ahora el doble, porque el país vecino aplica el llamado “protocolo 42”, que consiste en regresar a extranjeros, mexicanos y centroamericanos, “por las fronteras con México”.

Las autoridades estatales habilitaron albergues en la ciudad de Tijuana, dijo, “porque llega gente hasta con dos días sin comer y núcleos familiares completos”.

Ruiz Uribe explicó que se procura entregarles su estancia migratoria en un lapso de cinco a seis días para que empiecen a trabajar, porque sale más caro tenerlos en la entidad. “Afortunadamente hay excedente y plazas laborales aquí”.

También mencionó que de esos 450 a 500 deportados, 25% se regresa a su país de origen. “El que quiera retornar, lo mandamos”.

En cuanto a la gente que vive en México y se encuentra en la parte migratoria denominada “El Chaparral”, manifestó que tienen techo. Son cerca de 3 mil los que están esperando que se realice su juicio en Estados Unidos. De ellos, entre 30 a 40 han estado retornando diariamente a la Unión Americana para continuar con su juicio.

Lo anterior, como parte del cambio de política migratoria implementada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, a diferencia de su antecesor, Donald Trump --que obligó a México a mantener en el país a los solicitantes de asilo mientras se daba el juicio--, permite que ahora permanezcan en la nación vecina.



De acuerdo con el derecho internacional, cuando se solicita asilo político, el juicio para otorgarlo debe llevarse en el país donde se está solicitando y no en la nación vecina.

Sin embargo, el delegado federal único precisó que por parte de Estados Unidos no existe un protocolo o una página oficial donde la gente pueda ir a solicitar el asilo político. “Hicieron el anuncio, pero no dijeron ni cuándo, ni cómo, eso provocó el problema de El Chaparral. Esa gente ya tiene su condición migratoria en México y lo que están haciendo es una manifestación, un acto de protesta, pero no son gente sin techo, ellos ya tienen su casa y una vida hecha”.

Y sentenció a aquellos que pretenden ingresar en estos momentos a Estados Unidos: “No va a haber en días próximos ni en meses próximos una solución a su tema. Ese es el problema de El Chaparral”.

Por otra parte, el ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que estableció contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para reactivar un plan estratégico en apoyo y solución del problema migratorio que se vive en la línea fronteriza de la ciudad, específicamente el área conurbada de la línea fronteriza conocida como “El Chaparral”, sitio al que desde hace más de dos meses han arribado en promedio 2mil migrantes, en compañía de 800 menores de edad.



El ayuntamiento tijuanense hizo un exhorto a la Cancillería y al Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, para atender el tema migratorio en la ciudad, debido a que las autoridades municipales no cuentan con los instrumentos jurídicos, normativos, logísticos ni presupuestales para atender las necesidades de los miles de migrantes instalados en las inmediaciones fronterizas.



Aun así, apuntó, les ha brindado apoyo con artículos de primera necesidad, además de asesoría jurídica, atención médica y la posibilidad de ser trasladados a un albergue donde contarán con los servicios básicos, alimentación y resguardo. Al ser este un problema en el que participan actores extranjeros, agregó. compete a la SRE y no al municipio actuar en consecuencia para salvaguardar los intereses tanto de las comunidades mexicanas afectadas como de los migrantes extranjeros que esperan su incursión a Estados Unidos.



En un comunicado mencionó que el pasado 23 de marzo se reunió en la Ciudad de México una delegación del ayuntamiento de Tijuana con Ximena Escobedo, directora general de Coordinación Política de la SRE, para establecer un vínculo de apoyo y trabajar en conjunto en las estrategias necesarias que dieran soluciones asertivas a la crisis que se vive en “El Chaparral” desde febrero y que requiere de atención prioritaria, ya que la problemática migratoria podría representar un riesgo para las familias, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que ahí se encuentran.