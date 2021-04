Fabricante de cubrebocas desmiente a Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El mismo día que el actor y candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, aseguró que los 40 millones de los que habló en un audio filtrado eran el resultado de la venta de cubrebocas 3M1860, la empresa 3M México SA de CV lo desmintió porque, aseguró, “no comercializa sus productos a particulares.”

“La mascarilla 3M 1860 o 1870 son productos especializados y de uso médico y/o quirúrgico y su venta está dirigida principalmente a los profesionales de la salud; razón por la cual su disponibilidad es limitada para ese uso. Cabe mencionar que ese producto no se distribuye de manera masiva en México”, indicó la empresa 3M México en un comunicado fechado el 6 de abril de 2021.

Aunque no se refiere al caso de Adame en específico, señaló que no comercializa sus productos a particulares, ya que trabaja a través de una red de distribuidores autorizados, quienes pasan por un estricto proceso interno de cumplimiento de ética y buenas prácticas comerciales para poder representar a la marca. Y colocó un enlace para conocer el listado de Distribuidores Autorizados en México.

Alfredo Adame, actor y candidato a diputado por RSP niega haber hablado de dinero en un audio filtrado en el que se le escucha decir “de esos 40 millones nos chingamos 25” y asegura que se refiere a la venta de cubrebocas.

“Lamentablemente, y a pesar de las acciones que 3M ha implementado para mitigar la falsificación, fraude y otras prácticas ilegales relacionadas directamente con los productos y/o soluciones que ofrece la compañía, se han detectado personas y empresas que se han hecho pasar ilegalmente como distribuidores autorizados de 3M; engañando al público en general y aprovechándose de esta delicada situación.”

Por ese motivo, en mayo de 2020, 3M creó un sitio web en la región LATAM y una línea telefónica de denuncia para México, donde los usuarios y clientes de productos 3M han podido reportar alrededor de mil posibles fraudes y/o productos falsificados en los últimos meses.

¿Qué pasó con Adame?

El 4 de abril circuló un audio de 59 segundos titulado: “El audio que ADAME no quiere que escuches”, publicado en la plataforma TikTok.

Ahí, el actor dijo: “Nos dan 40 millones. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok.

El 6 de abril, Adame aseguró que el audio difundido en redes sociales está “evidentemente editado y fuera de contexto”, pues se refería a cubrebocas, no a dinero.

“Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones que arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación”, indicó en un video de 1:40 minutos, grabado por RSP de la Ciudad de México, donde solo se ve su imagen grabado en plano medio.

Ese mismo día, en entrevista en Aristegui en Vivo, señaló que en marzo de 2020 había iniciado una operación con la empresa para comercializar lotes de 40, 50 y 100 millones. “Por los contactos que tengo con 3M México, 3M Canadá y 3M Estados Unidos, como cualquier hijo de vecino los contacté y busqué comercializar este producto: la mascarilla 3M1860”.

¿Qué dice RSP?

El presidente de RSP en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, ha reiterado que el audio involucrando a Adame en actos de corrupción está editado, por lo que seguirán apoyándolo con su candidatura, según afirmó en diversas entrevistas radiofónicas.

“Ese audio editado jamás se habla de recursos de campaña, eso es un agregado que se le está poniendo, no dice pesos, no dice dinero, no dice campaña. La posición de RSP en la CDMX es que este ataque, este burdo montaje de audio que cuenta con siete cortes de edición de audios de Adame en diversos momentos de su vida pública no es otra cosa que una muestra de desesperación de los partidos que se están viendo desplazados.”

Desde su punto de vista, es el resultado del mitin realizado el domingo 4 de abril, donde uno de los conductores era Adame y Jaqueline Ibarra. Casualmente, aseguró, después de este evento, como a las 5 horas, aparece este video editado, con siete cortes, con una serie de posicionamientos que, insistió, no reflejan su punto de vista. Aseguró que se le invirtió casi 30 millones de pesos al audio editado.

“Es evidente que se trata de una acción de golpeo, enmarcada en la guerra sucia, enmarcada en las campañas negras, que busca se reproduzca una narrativa que no corresponde ni a la posición de Alfredo ni del partido. Alfredo va a acudir al Ministerio Público a levantar una demanda sobre los que resulten responsables de la edición de este video”, afirmó Antuñano.