TEPJF ordena al INE resolver queja del PRD por informe trimestral de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) admitir a trámite una queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la realización de su informe trimestral del 30 de marzo.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE había desechado la denuncia presentada por el PRD en contra del jefe del Ejecutivo federal, porque con ese informe habría violación al principio de imparcialidad en el curso del actual proceso electoral.

Pero a juicio de los magistrados ese desechamiento no estuvo sustentado, por lo que se ordenó volver a revisar la queja y, en caso de que no haya otra causa de improcedencia, se admita a trámite el procedimiento y se investigue, para que en su caso sea la Sala Especializada la que determine lo conducente.



La semana pasada, el pleno del TEPJF determinó, al resolver sobre la legalidad de los “informes trimestrales” del presidente López Obrador, que éstos no son informes de rendición de cuentas sino elementos de propaganda gubernamental, por lo que debe revisarse en cada caso su contenido.